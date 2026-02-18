Érdekesen kezdett mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Mészáros Lőrinc cégbirodalmával mindig történik valami. Ez annyit jelent, hogy a felcsúti milliárdos cégei egyesülnek és beolvadnak, vagy új céget alapít, esetleg megvásárol egy már létező vállalkozást.

Az Opten nyilvános adatbázisa szerint most nem egy új céget alapított vagy vásárolt meg a leggazdagabb magyar, hanem egy társaságban társtulajdonosból kizárólagos tulajdonos lett. A Dunántúli Magasépítő Kft.-ben egészen idén január 14-ig csak 50 százalékos tulajdonos volt Mészáros Lőrinc a Talentis Groiup Zrt.-én keresztül, de a február 13-án bejegyzett változások szerint mostanra már teljesen övé lett az építőipari cég.

A társaság főtevékenysége lakó és nem lakóépület építés. A tárgyévben kizárólag ebből a tevékenységből származott árbevétele. Kizárólag belföldön végzett tevékenységet. A megrendelők jellemzően állami szervek, bankok

- olvasható a Dunántúli Magasépítő Kft. 2024-es beszámolójában.

Mészáros Lőrinc társ nélkül maradt az egyik cégében

A zalaegerszegi bázisú cégnek évekig a Mészáros Lőrinchez tartozó Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. és a Boros László tulajdonában álló Telona Zrt. volt a birtokosa fele-fele arányban.

Azt lapunk írta meg tavaly nyáron, hogy június 30-án született meg a döntés a Talentis Group Zrt. és a zalaegerszegi Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. egyesüléséről. Az egyesülés napja hivatalosan szeptember 30-a volt, ekkor a Pannon Speed Pro beolvadt a Talentis Group Zrt.-be, annak általános jogutódjaként működik tovább. A beolvadás oka nem volt ismert, alapvetően egy kulcsfontosságú leánycég egyesült az anyacégével. Tehát így lett a Talentis Group Zrt. a Dunántúli Magasépítő Kft.-nek előbb az 50 százalékos birtokosa, a mostani adatok szerint pedig a Telona Zrt. 50 százalékos része is átvándorolt Mészáros Lőrinc cégbirodalmába.

A Dunántúli Magasépítő Kft.-ből kiszálló Telona Zrt. Boros László tulajdonában áll, aki korábban a Mészáros Lőrinc-féle ZÁÉV-nél dolgozott. A Dunántúli Magasépítő Kft. éves bevétele 2020-ra (mindössze öt év alatt) 176 millió forintról 1,5 milliárdra nőtt, azóta viszont zuhan a forgalom. A legutóbbi beszámolójuk szerint a bevételük 566,2 millió forint volt 2024-ben, amiből 57,6 millió forint nyereség jött ki.

Magántőkealapok nyomában

Szintén a leggazdagabb magyar cégbirodalmát érintő változás, hogy lapunk korábbi cikke szerint tavaly december végén bejegyezték három új magántőkealapját. A Magyar Nemzeti Bank intézménykeresője szerint egyaránt szilveszter előtt egy nappal vették nyilvántartásba

a Konzum Bond Magántőkealapot,

a Konzum Highway Magántőkealapot

és a Konzum Pro Magántőkealapot.

Mindhárom magántőkealap alapkezelő társasága az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt., amely a felcsúti milliárdos tulajdona. Január 15-e óta pedig mindhárom magántőkealap bázisa Mészáros Lőrinc cégbirodalmának Váci utca 38. alatti címe.

Azt nehéz kideríteni, hogy a magántőkealapok pontosan mit is birtokolnak, de az előző cikk megjelenése óta annyit sikerült kihámozni az Opten adatbázisából, hogy a Konzum Pro Magántőkealap négy cégben lett résztulajdonos:

az Aqua Lorenzo Kft. magyar ásványvízipari vállalkozásban, az A105 Realty Project Kft., a KPE Invest Kft. és a Pardoo Property Kft

nevű ingatlanos társaságokban. Hogy a másik két új magántőkealap pontosan mit birtokol, azt még nem lehet tudni, mindenesetre a Konzum Highway Magántőkealap nevében felbukkanó highway magyarul autópályát jelent. Plusz érdekes, hogy kevesebb mint két héttel az április 12-re kiírt parlamenti választások előtt, március 31-én szétválással szaporodik Mészáros Lőrinc legismertebb cége, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – derül ki a Cégközlönyből. A dokumentum szerint a társaság szétválást elhatározó érdemi és egyben végleges legfőbb szervi döntés már 2025. december 22-én megszületett. A döntés pedig a következő: a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből két új cég is kiválik úgy, hogy a jogelőd régi cég is fennmarad.

Elsőként talán a Transparency International (TI) hívta fel arra a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon robbanásszerűen nőtt a tulajdonosokat a nyilvánosság elől elrejtő befektetési konstrukciók népszerűsége. A magántőkealapok – az osztalékelsőbbségi részvények és vagyonkezelő alapítványok mellett – komoly népszerűségre tettek szert. A magántőkealapok száma a TI szerint 2023 végére közel 160-ra emelkedett, az általuk kezelt vagyon értéke pedig meghaladta a 2400 milliárd forintot, ami akkor a magyar GDP körülbelül 3 százalékának felelt meg.