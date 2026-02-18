4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Céges beszámolók Mészáros Lőrinc

Érdekesen kezdett mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Vég Márton
Vég Márton

A felcsúti milliárdos körül szaporodnak a magántőkealapok és egy építőipari cégben is egyedüli tulajdonos lett.

Mészáros Lőrinc cégbirodalmával mindig történik valami. Ez annyit jelent, hogy a felcsúti milliárdos cégei egyesülnek és beolvadnak, vagy új céget alapít, esetleg megvásárol egy már létező vállalkozást. 

Az Opten nyilvános adatbázisa szerint most nem egy új céget alapított vagy vásárolt meg a leggazdagabb magyar, hanem egy társaságban társtulajdonosból kizárólagos tulajdonos lett. A Dunántúli Magasépítő Kft.-ben egészen idén január 14-ig csak 50 százalékos tulajdonos volt Mészáros Lőrinc a Talentis Groiup Zrt.-én keresztül, de a február 13-án bejegyzett változások szerint mostanra már teljesen övé lett az építőipari cég.

A társaság főtevékenysége lakó és nem lakóépület építés. A tárgyévben kizárólag ebből a tevékenységből származott árbevétele. Kizárólag belföldön végzett tevékenységet. A megrendelők jellemzően állami szervek, bankok

- olvasható a Dunántúli Magasépítő Kft. 2024-es beszámolójában.

Mészáros Lőrinc társ nélkül maradt az egyik cégében
Mészáros Lőrinc társ nélkül maradt az egyik cégében
Fotó: Mészáros Csoport

A zalaegerszegi bázisú cégnek évekig a Mészáros Lőrinchez tartozó Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. és a Boros László tulajdonában álló Telona Zrt. volt a birtokosa fele-fele arányban.

Azt lapunk írta meg tavaly nyáron, hogy június 30-án született meg a döntés a Talentis Group Zrt. és a zalaegerszegi Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. egyesüléséről. Az egyesülés napja hivatalosan szeptember 30-a volt, ekkor a Pannon Speed Pro beolvadt a Talentis Group Zrt.-be, annak általános jogutódjaként működik tovább. A beolvadás oka nem volt ismert, alapvetően egy kulcsfontosságú leánycég egyesült az anyacégével. Tehát így lett a Talentis Group Zrt. a Dunántúli Magasépítő Kft.-nek előbb az 50 százalékos birtokosa, a mostani adatok szerint pedig a Telona Zrt. 50 százalékos része is átvándorolt Mészáros Lőrinc cégbirodalmába.

A Dunántúli Magasépítő Kft.-ből kiszálló Telona Zrt. Boros László tulajdonában áll, aki korábban a Mészáros Lőrinc-féle ZÁÉV-nél dolgozott. A Dunántúli Magasépítő Kft. éves bevétele 2020-ra (mindössze öt év alatt) 176 millió forintról 1,5 milliárdra nőtt, azóta viszont zuhan a forgalom. A legutóbbi beszámolójuk szerint a bevételük 566,2 millió forint volt 2024-ben, amiből 57,6 millió forint nyereség jött ki.

Magántőkealapok nyomában

Szintén a leggazdagabb magyar cégbirodalmát érintő változás, hogy lapunk korábbi cikke szerint tavaly december végén bejegyezték három új magántőkealapját. A Magyar Nemzeti Bank intézménykeresője szerint egyaránt szilveszter előtt egy nappal vették nyilvántartásba

  • a Konzum Bond Magántőkealapot,
  • a Konzum Highway Magántőkealapot
  • és a Konzum Pro Magántőkealapot.

Mindhárom magántőkealap alapkezelő társasága az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt., amely a felcsúti milliárdos tulajdona. Január 15-e óta pedig mindhárom magántőkealap bázisa Mészáros Lőrinc cégbirodalmának Váci utca 38. alatti címe.

Azt nehéz kideríteni, hogy a magántőkealapok pontosan mit is birtokolnak, de az előző cikk megjelenése óta annyit sikerült kihámozni az Opten adatbázisából, hogy a Konzum Pro Magántőkealap négy cégben lett résztulajdonos:

  1. az Aqua Lorenzo Kft. magyar ásványvízipari vállalkozásban,
  2. az A105 Realty Project Kft.,
  3. a KPE Invest Kft.
  4. és a Pardoo Property Kft 

nevű ingatlanos társaságokban. Hogy a másik két új magántőkealap pontosan mit birtokol, azt még nem lehet tudni, mindenesetre a Konzum Highway Magántőkealap nevében felbukkanó highway magyarul autópályát jelent. Plusz érdekes, hogy kevesebb mint két héttel az április 12-re kiírt parlamenti választások előtt, március 31-én szétválással szaporodik Mészáros Lőrinc legismertebb cége, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. – derül ki a Cégközlönyből. A dokumentum szerint a társaság szétválást elhatározó érdemi és egyben végleges legfőbb szervi döntés már 2025. december 22-én megszületett. A döntés pedig a következő: a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből két új cég is kiválik úgy, hogy a jogelőd régi cég is fennmarad.

Elsőként talán a Transparency International (TI) hívta fel arra a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon robbanásszerűen nőtt a tulajdonosokat a nyilvánosság elől elrejtő befektetési konstrukciók népszerűsége. A magántőkealapok – az osztalékelsőbbségi részvények és vagyonkezelő alapítványok mellett – komoly népszerűségre tettek szert. A magántőkealapok száma a TI szerint 2023 végére közel 160-ra emelkedett, az általuk kezelt vagyon értéke pedig meghaladta a 2400 milliárd forintot, ami akkor a magyar GDP körülbelül 3 százalékának felelt meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

Világszerte 190 millió nőt érint az endometriózis, most immunterápiás gyógyszert fejleszt rá a Richter a FimmCyte-tal. 

A kortizolszint szabályozása és a mentális állóképesség fokozása ashwagandha segítségével

A stressz a mindennapok szerves része. A folyamatos készenlét, a szoros határidők és a döntéshozatali kényszer azonban olyan láthatatlan biológiai folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a teljesítőképességre is. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszhat a stresszhormonként emlegetett kortizol egyensúly felborulása is.

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

Micsoda fordulat: megalakult a szakszervezet a gödi Samsungban

A Samsung SDI gödi gyárában szakszervezeti alapszervezet alakult, néhány órával azt követően, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) akcióba lépett a városban, segélyvonalat hozott létre a dolgozók támogatására – írja a 24.hu.

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 5 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. A fizikai dolgozók 21 százaléka részesült 10 százalék feletti béremelésben, miközben 36 százalékuknak nem változott a bére az előző hónaphoz képest.

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Jelentős átalakításról döntött a Masterplast szigetelőanyag-gyártási portfóliójának áttekintése után a cég igazgatótanácsa, így a stabilabb eredményességet és megtérülést biztosító technológiák és telephelyek kerülnek előtérbe. Fejlesztik az EPS és az üveggyapot gyártását, lemondanak a kőzetgyapot gyártásáról – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Az erről szóló tájékoztatást még kedden elküldték a Samsungnak.

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

Lezárult a felvásárlás.

Óriási robbanás a gödi gyárban – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Óriási robbanás a Samsung gödi gyárában – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Egy 2018-as robbanást mutatott be a Tisza Párt elnöke. 

Lehangoló évkezdés a magyar cégvilágban

Három éve folyamatosan csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. A jelenség túlmutat egy-egy gazdasági cikluson vagy válságon: tartósan átalakult a vállalkozói döntések logikája. A válasz nem egyetlen okban keresendő, hanem a bizonytalanság, a kivárás és a döntési kockázatok egymást erősítő hatásában.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168