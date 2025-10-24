Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Németh László, az IPOSZ elnöke elmondta, a szövetség az európai kkv-k versenyképességét szem előtt tartó Hansa Parlament Erasmus+ projektéhez csatlakozott, a több országra kiterjedő együttműködés célja, hogy a résztvevő vállalkozások korszerű tudáshoz jussanak. A vállalkozások ingyen vehetnek részt a képezésekben, és jutnak hozzá a több ország tapasztalatai alapján összeállított tananyaghoz. A projekt keretében az IPOSZ két kiemelt témára fókuszál, az egyik a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása a vállalkozások mindennapjaiban, a másik pedig a vállalkozói készségek, az innovációs gondolkodás és a fenntartható működés erősítése.

A tananyagokat a nemzetközi partnerekkel közösen állították össze, így a résztvevők több ország szakmai tapasztalatait is megismerhetik – fejtette ki az IPOSZ elnöke. Kiemelte, a mesterséges intelligencia témájában az IPOSZ saját képzési modult fejlesztett ki, rövidfilmekkel és gyakorlati példákkal segíti a technológia megértését és alkalmazását. Az IPOSZ képzései három magyarországi helyszínen – Szegeden, Budapesten és Nyugat-Magyarország egyik városában – indulnak még az év vége előtt. A tervek szerint a személyes megjelenésen kívül az érdeklődők online is bekapcsolódhatnak a képzésekbe, valamint a hozzájuthatnak a digitális tananyaghoz. A vállalkozói készségek fejlesztése témában már korábban is voltak képzések, a jövőben ezeket a programokat szeretnék folytatni, és a külföldi partnerektől átvett jó gyakorlatokat beépíteni az eddigi oktatásba.

A képzések elsősorban az ipartestületi tagjoknak szól, de a szervezet nyitott minden érdeklődő kkv felé. A programok elérhetőségét a szövetség honlapján és közösségi médiás felületein is közzéteszik, bárki jelentkezhet, aki fejlesztené vállalkozását és nyitott az új technológiákra. Abban bíznak, hogy az ingyenes és gyakorlatorientált képzések segítenek a magyar vállalkozóknak abban, hogy versenyképesebbé váljanak, és hatékonyabban használják ki a digitális eszközök, különösen a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket – mondta Németh László.

(MTI)