1p

Vállalatok Vendéglátás

Erdélybe indul a magyar burger

mfor.hu

Kolozsvár belvárosában tervezi megnyitni első romániai éttermét a Simon’s Burger, és pozitív tapasztalatok néhány éven belül esetén egész Romániát szeretné meghódítani éttermeivel.

Mindezt Korvin Tibor az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója árulta el a Transtelex megkeresésére.

Az indulás pontos dátuma még nem ismert, elmondása szerint a munkálatok elején járnak, nagyon sok múlik azon, hogy mikorra készülnek el a kivitelezéssel. Korvin szerint ugyanakkor nem szeretnének Kolozsváron megállni, az étterem egyfajta tesztje is lesz a romániai piacnak.

A Simon’s Burger magyarországi terjeszkedése tényleg látványos. Tóth Simon és Tóth Máté 2022-ben nyitotta meg az első éttermet, azóta már összesen 25 étterme van a láncnak Magyarországon, de december elején Kassán és az outletjeiről elhíresült osztrák településen, Parndorfban is nyitottak egyet-egyet. És ez csak a Simon’s Burger volt, mert 2025 tavaszán szintén az ő márkájuk, a Smashy már New Yorkban terjeszkedett. Travis’ Tenders néven csirkézőt is nyitottak már Budapesten.

