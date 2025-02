Érettségi nélkül lett az ország egyik leggazdagabb embere, bilincsben vitték el

René Benko története akár sikersztori is lehetne arról, hogy egy kamasznak is lehet jó szeme, kitartással és 20 évnyi építkezéssel meg lehet valósítani a legmerészebb álmokat is. Ez a történet azonban inkább a pénzügyi ügyeskedésekről, a politika visszataszító természetéről és a felfoghatatlan gazdaságról szól. Lehet innen igazán nagyot esni?