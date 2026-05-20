Érik a hatalmas bírság? Csak úgy lerakhatták a szennyezett földet a BYD-nél

Lerakták a szennyezett földet

Az MTI szerint a közlemény szerint a Csongrád Csanád Vármegyei Kormányhivatal május 12-én tett feljelentést azért, mert a BYD Auto Hungary Kft. nem tett eleget a kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak.

Gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt, szennyezettségi határérték feletti alkil-benzol tartalmú földet több külső helyen rakodták le.

Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amely szakértők bevonásával folyik. A kormányhivatal korábban azt közölte, hogy a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést.

Az idei első negyedévben a környezetvédelmi szabályok betartásával összefüggő hatósági eljárást indított. A tényállás tisztázása jelenleg folyamatban van, azonban az eddig rendelkezésre álló információk alapján a beruházási területen kitermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban környezetkárosítás gyanúja merült fel.

Súlyos szabályszegés a miniszter szerint

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt írta, a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter korábban tetemes bírságot ígért az ipari szennyezőknek: