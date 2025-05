Érkeznek a Wizz Air új gépei – mérföldkőhöz ért a légitársaság

A Wiz Air 239 üléssel, egykabinos konfigurációban rendelte meg az új repülőgépeket. Ez a nagyobb fedélzeti poggyásztér mellett modern, a repülés különböző fázisaihoz igazítható LED-es hangulatvilágítást is tartalmaz. Az XLR-ekkel a Wizz Air Európa és a Közel-Kelet közötti kapacitásait bővíti – áll az Airbus közleményében.

Hamarosan ezekkel a gépekkel is találkozhatnak az utasok Fotó: Wizz Air

Átvette a Wizz Air az első, hosszútávú járatok teljesítésére is képes A321 XLR típusú repülőgépét, amelyet az amerikai Pratt & Whitney GTF (áttételes) hajtóműveivel szereltek. A Wizz Air összesen 47 példányt rendelt, a légitársaság lesz a típus első diszkont légitársasági üzemeltető Európában.

