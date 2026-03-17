Erre készül a Metal Kingdom

A fémszerkezeteket gyártó Metal Kingdom Kft. vállalat 7,5 milliárd forintért három újabb üzemcsarnokot épít a kormány hárommilliárd forintos támogatásával, aminek nyomán százötven új munkahely jöhet létre Napkoron – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, amiről az MTI is beszámolt.

Az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek kétharmada exportra kerül majd, a cég energiaigényét pedig húsz százalékban megújuló forrásokból fogják fedezni.

A Metal Kingdom Kft. nagy dobásra készül

Fotó: Metal Kingdom Kft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt tíz év alatt 121 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forintos értékben, több mint harmincezer munkahelyet teremtve – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.