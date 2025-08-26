Erre rárepült a Wizz Air

A megállapodást augusztus 26-án jelentették be ünnepélyesen, Váradi József vezérigazgató és Marco Rossi szövetségi kapitány részvételével, közvetlenül a válogatott keret kihirdetése előtt – jelentette be a légitársaság, amiről az Economx is beszámolt.

A szurkolóknak is jó

A Wizz Air nemcsak pénzügyi támogatást nyújt, hanem külön szurkolói járatokat is indít a közelgő idegenbeli mérkőzésekre, Lisszabonba és Jerevánba. A légitársaság célja, hogy minél több drukker személyesen buzdíthassa a magyar csapatot. A jegyek már elérhetők a wizzair.com oldalon és a mobilalkalmazásban.

Váradi József vezérigazgató a szurkolókhoz is szólt

Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

„Büszkék vagyunk rá, hogy főszponzorként és Magyarország de facto nemzeti légitársaságaként részesei lehetünk a magyar futball újabb sikereinek. A sport – különösen a labdarúgás – közösséget épít, inspirál és összeköt. Pontosan ezt tesszük mi is: összekötjük Európa kultúráit, embereit és gazdaságait. A válogatott támogatása számunkra nemcsak társadalmi felelősségvállalás, hanem hosszútávú befektetés a jövőbe” – mondta Váradi József vezérigazgató.

Marco Rossi szerint a támogatás különösen értékes, mert a szurkolók jelenléte elengedhetetlen a válogatott sikeréhez: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Wizz Air a magyar labdarúgás mellé állt. A szurkolóink bíztatása kiemelten fontos a sikerességhez, ezért örömteli, ha az idegenbeli találkozókra minél többen eljuthatnak.”

A Wizz Air korábban a párizsi olimpián és paralimpián is a magyar sportolók hivatalos partnere volt, és több mint egy évtizede aktívan támogatja az egészséges életmódot – például névadó szponzorként a budapesti és európai futóversenyeken.