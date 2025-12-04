Erről beszélt Trump és Orbán Viktor? Bevásárolna a Mol

Három, az ügyet ismerő forrás szerint Mol jelezte az amerikai tisztviselőknek, hogy érdekli a szankciók alá került orosz olajóriás, a Lukoil nemzetközi érdekeltségeinek megvásárlása – ezzel a magyar olajvállalat a lehetséges vevők egyre bővülő köréhez csatlakozik a Reuters értesülése szerint.

A hírügynökség emlékeztetett, az Egyesült Államok októberben vetett ki szankciókat Oroszország legnagyobb magántulajdonú olajtermelőjére, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai háború lezárása érdekében. A lépés hatására a Lukoil bejelentette, hogy eladja külföldi érdekeltségeit.

A források szerint a cég jelenleg az Exxon Mobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-án lejáró, amerikaiak által szabott határidő előtt, miután Washington korábban elutasította a svájci Gunvort mint lehetséges vevőt.

A Lukoil bécsi központú nemzetközi üzletága európai finomítókat, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedéseket, valamint világszerte több száz benzinkutat birtokol.

A Reuters forrása szerint a Mol a Lukoil európai finomítóira és töltőállomásaira, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni kitermelési projektekben lévő részesedésekre tartana igényt. A portál forrása emellett hozzátette, a Mol vásárlási szándékát Orbán Viktor magyar miniszterelnök novemberi találkozójukon meg is vitatta Donald Trumppal.