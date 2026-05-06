Erről tárgyalt Jászai Gellért Washingtonban

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója folytatta washingtoni tárgyalásait amerikai kormányzati és ipari partnerekkel a magyar-amerikai technológiai és védelmi ipari együttműködések további erősítéséről – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Az egyeztetések középpontjában a regionális energetikai projektek, az űripari és védelmi technológiai kezdeményezések, valamint a folyamatban lévő stratégiai ipari programok álltak.

A 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tommy Joyce-szal, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma Nemzetközi Ügyekért Felelős Hivatalának megbízott helyettes államtitkárával folytatott megbeszélést a balkáni régió energetikai fejlesztéseiben rejlő stratégiai lehetőségekről. Valamint találkozott Patrick Owensszel, a Nemzetbiztonsági Tanács háborús ügyekért felelős vezető igazgatójával is, akivel a 4iG Csoport űripari és védelmi ipari kezdeményezéseit, valamint a magyar-amerikai technológiai együttműködés további lehetőségeit tekintették át.

A washingtoni program részeként a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) amerikai ipari partnereivel is folytatódtak a tárgyalások a folyamatban lévő stratégiai projektekről. A Lockheed Martinvezetőivel a felek megvitatták a korábban bejelentett HUMARS-program további lehetőségeit, amely a HIMARS rakéta védelmi rendszer magyarországi integrációjához kapcsolódó ipari és technológiai együttműködéseket foglalja magában. A megbeszélések alkalmával emellett új védelmi ipari együttműködési lehetőségeket is áttekintettek a magyarországi lokalizáció, az európai piaci igényeket kiszolgáló gyártási kapacitások és a hazai beszállítói láncok fejlesztése érdekében.

Jászai Gellértnek több tárgyalása is volt

A Northrop Grumman vezetőivel folytatott tárgyalások fókuszában Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának fejlesztése állt, amely a magyar HUSAT műholdprogram részeként valósul meg. A program keretében 2030-ig egy kommunikációs műhold (HUGEO), valamint nyolc alacsony Föld körüli pályán működő földmegfigyelési műhold (HULEO) állhat pályára. Az egyeztetések során a felek értékelték a projekt előrehaladását, valamint új lehetőségeket vizsgáltak a vállalat egyes kulcsfontosságú védelmi technológiáinak magyarországi lokalizációjára.

Jászai Gellért emellett Ian Cinnamonnal, az Apex Space társalapítójával és vezérigazgatójával is egyeztetett egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásáról. A 4iG SDT és az Apex között korábban létrejött szándéknyilatkozat alapján a felek áttekintették az együttműködés következő lépéseit egy, a kisműholdak sorozatgyártására épülő közös vállalat létrehozása érdekében. Az együttműködés célja olyan fejlett gyártási és iparosított termelési képességek kialakítása, amelyek hatékonyan támogatják a műhold-konstellációs rendszerek gyorsan növekvő nemzetközi piaci igényeit. A projekt hosszú távon hozzájárulhat egy európai szinten is meghatározó, nagy volumenű műholdplatform-gyártási kapacitás létrejöttéhez Magyarországon.