Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Ha a gyerekek biztonságos, élményszerű módon ismerkedhetnek meg a digitális fizetéssel, az hosszú távon is megalapozhatja a felelős pénzkezelést. Az Erste Cseperedő Bankszámlához korlátozott számban igényelhető, Magyarországon elsőként elérhető OLED kijelzős Visa bankkártya játékos formában segít megérteni a kártyás fizetés működését. A vidám, élénk grafikai elemek között kapott helyet az a rakéta, amelynek ablakai minden fizetés alkalmával felvillannak, a miniatűr OLED kijelző ugyanis közvetlenül az NFC-termináloktól kapja az energiát – ismertette Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője.

A rakéta ablakai felvillannak fizetéskor

Fotó: Erste

Az Erste korábban átfogó felmérést készíttetett arról, hogy a szülők milyen problémákkal szembesülnek gyermekeik pénzügyi nevelése során. A bank számára az Europion készített reprezentatív felmérést, amelyben összesen 426 olyan szülő vett részt, aki 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevel.

A felmérés szerint a szülők többsége (60 százalék) nyitott arra, hogy a mindennapi kiadások fedezésére bankkártyát (fizikai vagy digitalizált formában) adjon gyereke kezébe. A szülők többsége szerint a bankkártya segít átláthatóbbá tenni a gyermek költéseit, és csaknem minden második válaszadó úgy gondolja, hogy a kártya nagyobb biztonságot nyújt a készpénzhez képest.

A szülők visszajelzései alapján a gyerekek többsége már rendelkezik alapvető ismeretekkel a bankkártya használatról: például 47 százalékuk tudja, hogyan kell fizetni kártyával. Ugyanakkor a válaszadók tudatos korlátokat is fontosnak tartanak: 62 százalék preferálja a napi költési limitet, míg online vásárlási limitet 53 százalék, napi készpénzfelvételi limitet pedig 52 százalék állítana be.

Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője, Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője és Füstös Móni gyermeknevelési szakértő

Fotó: Erste

Zsebpénz

Az Erste felmérése szerint, míg a kisebb gyerekeknek alkalomszerűen, kevesebb zsebpénzt adnak a szülők (ha egyáltalán adnak), a 11-14 éves korosztály esetében viszont már a rendszeresen adott zsebpénz a jellemző, általában havonta legfeljebb 1-9 ezer forint összegben. A válaszok alapján a szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt, és mind nagyobb összeget bíznak rájuk – vagyis a legtöbb családban a pénzügyi nevelés fokozatos, a gyermek fejlődéséhez, érettségéhez igazodik.

A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, a szülők így a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani, miközben a szülőknek is nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.

Pénzügyi nevelés gyerekeknek

A szülők nagy többsége (81 százalék) fontosnak tartja, hogy gyermeke megismerkedjen az alapvető pénzügyi fogalmakkal – derül ki a felmérésből.

A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről gyermekével. A válaszadók csupán 5 százaléka mondta azt, hogy még nem kerültek szóba gyermekével a pénzügyek, pedig a felmérés szerint tízből egy szülő nehéznek érzi ezt a feladatot. Támogatásként sokan használnak valamilyen eszközt (59 százalék) a pénzügyi edukációhoz: leginkább társasjátékot mesekönyvet vagy rajzfilmet, de többen jó megoldásnak tartanak ehhez valamilyen applikációt, illetve weboldalt is.

A válaszadók szerint elsősorban a szülő és a család feladata a pénzügyi edukáció, míg második helyen az óvodát és az iskolát, harmadik-negyedik helyen pedig a bankokat és a médiát jelölték meg.

Újra elérhető a sikerkönyv

Az Erste ezt az igényt felismerve kereste meg tavaly a Pagony Kiadót, hogy együtt alkossanak meg egy olyan mesét, amellyel a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket kaphatnak a gyerekek, játékos formában. Így született meg a Cserebere az erdőben című mesekönyv, amely akkora sikernek bizonyult, hogy kevesebb mint két hónap után több ezer példányban újra kellett nyomtatni.

Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője a gyermekek pénzügyi nevelésének fontosságáról beszél

Fotó: Erste

A banknál most újra elérhetővé vált a könyv: akik a szeptember végéig futó akció ideje alatt Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, ajándékba kapnak egy példányt – mondta el Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.

A könyv egy hasonló kampány részeként tavaly jelent meg. A mesekönyv ötletét kutatással igazolták, sikerét pedig a többezres újranyomás és az idei második kampány bizonyítja. Idén a könyv egy pénzügyi kisokossal és a Pagony TV-n nézhető animációval egészült ki – válaszolta a kommunikációs vezető kérdésünkre.

Kapcsolódó cikk Beszáll az Erste a társasházi kiadásokba Ingyenes folyószámla lesz a társasházaknak.

Pénzügyi kisokos kisgyermekes szülőknek

Az Erste a Cserebere az erdőben mellett mostantól egy húsz kérdésből, illetve az ezekre adható válaszokból álló „kisokossal” is segít a szülőknek egyszerűbbé tenni a gyerekek pénzügyi edukációját. Az Erste honlapjáról mindenkinek ingyen letölthető digitális füzetben olyan kérdések szerepelnek, amiket valóban gyerekek tettek fel a szüleiknek a pénzről:

Miért kell a szülőknek dolgozni? Miért kell a boltban fizetni az ennivalóért? Hogy jön pénz a falból? Ki csinálja a pénzt, nem kérhetünk tőle?

A válaszokat az Erste hazai és nemzetközi szakértői Füstös Móni gyermeknevelési szakértő segítségével dolgozták ki, a gyermekek nyelvezetét használva, az életkoruknak megfelelően.

A bank kampányának középpontjában a könyv és az edukáció áll

Fotó: Klasszis Média/Bózsó Péter

A gyerekek többek között – az általuk leggyakrabban feltett kérdésekre válaszolva – megtudhatják, hogy „a több pénz nem azt mutatja, hogy mennyire jó vagy rossz valaki, valaki lehet nagyon jó ember kevés pénzzel és fordítva is. Attól leszünk jó emberek, hogy hogyan viselkedünk másokkal és mit csinálunk a pénzünkkel.”

Külön tanácsokat is kaphatnak a kisiskolások a konkrétabb kérdésekre is a kisokos alapján: előfordul, hogy két dolog ugyanolyan, és ugyanolyan alapanyagból is készül, mégis az egyikért többet kell fizetni, mert a gyártója neve már önmagában megnöveli az árat.

A bank és a szakemberek segítségével valóban hasznos megoldásokat és segítséget kaphatnak az érdeklődő szülők. Fejezzük be mi is pozitív kicsengéssel beszámolónkat, a pénzügyileg tudatos mesekönyv utolsó mondatának gondolatával: Szigfrid szajkó fiókáinak már könnyebbek lesznek a telek!

* Az ajánlat nem teljeskörű, az akció részleteiről a bank weboldalán tájékozódhat: Erste Cseperedő Bankszámla gyerekeknek