Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

A 444.hu cikke szerint a Budapest Környéki Törvényszék kimondta, hogy nem tartotta be a szabályokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal, amikor háromszor módosította a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyéről szóló határozatát.

Az ügy előzménye, hogy a pert indító környezetvédők szerint a gyár jogtalanul kapta meg a környezeti engedélyt. A kormányhivatal az eljárás óta azonban többször is módosított az engedélyről szóló határozaton, és ez az, amiről a bíróság most kimondta, hogy szabálysértő volt.

A portál hozzátette, fontos kiemelni tehát, hogy a bíróság nem a gyárról mondta ki, hogy törvénytelenül működik, hanem az engedélyről szóló kormányhivatali határozatok módosításával volt a baj. A következő lépés, hogy a kormányhivatal újra vizsgálja az engedélyt.