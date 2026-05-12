Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Richter Gedeon

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.

 

Eseménydús negyedévet zárt a Richter; az árfolyamváltozások kedvezőtlenül hatottak az eredményre, ugyanakkor az alaptevékenység továbbra is erős teljesítményt mutatott. Korábbi előrejelzését fenntartva, a társaság magas egyszámjegyű növekedést vár az árfolyamszűrt árbevételben és a tisztított EBIT-ben (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) – mondta Kovács László vezérigazgató-helyettes a gyorsjelentést kommentáló tájékoztatóján kedden.

Az árfolyamváltozások az árbevételre 7 százalékpontos, míg a tisztított EBIT-re 12 százalékpontos negatív hatást gyakoroltak. A devizaárfolyamok hatása leginkább az egy részvényre jutó eredményben (EPS) és a saját tőke megtérülésében mutatkozott meg az első negyedévben – részletezte. A forint trendszerű erősödése a hazai gyártást komoly kihívások elé állította, ezért elsődleges feladat a hatékonyság növelése a jövőben – emelte ki.

A Richter kedden közzétett pénzügyi beszámolója szerint a nettó eredmény 4 százalékkal, 65,3 milliárd forintra esett 217,3 milliárd forint árbevétel mellett, ami 1,7 százalékkal marad el az előző év azonos időszakától az árfolyamhatásokat figyelembe véve. A működési eredményt tükröző tisztított EBIT 1,5 százalékkal, 69,7 milliárd forintra emelkedett. Az egyes szegmensek negyedéves teljesítményét értékelve elmondta, hogy a biotechnológia soha nem látott növekedést mutatott, a nőgyógyászati üzletág visszafogottabb növekedést mutatott szállítási ütemezési problémák miatt.

Kiemelkedően teljesít a Vraylar

A neuropszichiátriai üzletágon belül kiemelkedően teljesített a 11 éve piacon lévő Vraylar, amit jó jelez, hogy a Richter amerikai partnercége, az AbbVie nettó értékesítése 18 százalékkal 905 millió dollárra nőtt az év első három hónapjában. A cariprazine (hatóanyag) bevezetése óta már több mint 2,14 millió betegnek segített, tavaly 745 ezren részesültek kezelésben A nőgyógyászati üzletágban az Európai Unió engedélyezte a Fylrevy (Estetrol) hormonpótló készítmény forgalomba hozatalát, ami jelentős innovációt jelenti a menopauza kezelésében – ismertette Kovács László.

A korábbi akvizíciókkal, partnerségekkel tovább erősödhet a saját kutatás-fejlesztési portfolió, miközben bővül a korai fázisú kapacitás. Az év során új bioszimiláris termékek megjelenése a biotechnológiai üzletág eredményességét javíthatja. Az elmúlt 12 hónapban négy ilyen termék kapott forgalomba hozatali engedélyt Európában – jegyezte meg. Ezenfelül tovább erősíti k+f együttműködését a társaság az AbbVie-vel, mindezek együttese pozitívan befolyásolja a Richter növekedési és jövedelmezőségi pályáját – mondta. A működési költségek csökkenésében a hosszú távú költséggazdálkodási intézkedések hatásai is látszódnak, és az árfolyamhatás is segített.

120 milliárd forint lesz az osztalék

A kutatási-fejlesztési költések mérséklődtek az első negyedéven, ami a bioszimiliáris portfolió területén elért korábbi eredményekkel magyarázható – jegyezte meg, de hozzátette, hogy a k+f költések negyedévente is változhatnak, ha újabb közös fejlesztésekre kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy nőgyógyászati üzletágban öt új preklinikai fázisba lépett program van, amelyekből a 2030-as évek második felére akár új gyógyszerkészítmény lehet. Szólt arról is, hogy a Richter hosszú távú stratégiájában meghatározott cél, a neuropszichiátriai üzletágon kívüli profit megduplázódásához komoly hatékonyságjavulást kell elérni. Ezt szolgálják az olyan beruházások, mint a felhő alapú IT-rendszerek bevezetése, amire az első negyedévben 1 milliárd forintot költöttek és év végére az összeg elérheti a 10 milliárd forintot.

A menedzsment, a közgyűlés felhatalmazása alapján, komoly erőkkel dolgozik a lehetséges akvizíciós célpontok felkutatásán, olyan magas jövedelemtermelő képességű vállalatokat keresnek, amelyek termékportfóliója illeszkedik a Richter portfóliójába – fogalmazott. A Richter történetének második legnagyobb negyedéves szabad cash flow-ját érte el, 77 milliárd forintot, ami mutatja az üzlet minőségét és ellenállóképességét – emelte ki. Ez a jövedelemtermelő képesség is biztosítja, hogy a Richter hosszú távon képes az évi 200 millió euró minimális osztalék fenntartására 2035-ig – tette hozzá. A társaság korábbi bejelentése szerint a törzsrészvények után összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a Richter, ami 96,6 milliárd forint rendes osztalékból, és 23,4 milliárd forint speciális osztalékból áll. A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 400 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt, a papírral 12 500 forint alatt kereskedtek kedden napközben.

(MTI)

Betiltaná a közösségi médiát von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A meghozott döntést üdvözlik.

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Az élő környezetért felelős tárca leendő vezetője számolt be erről.

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

Magyar Péter helyett az öccse lett az új kormányfő cégének vezérigazgatója

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


