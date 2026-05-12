Eseménydús negyedévet zárt a Richter; az árfolyamváltozások kedvezőtlenül hatottak az eredményre, ugyanakkor az alaptevékenység továbbra is erős teljesítményt mutatott. Korábbi előrejelzését fenntartva, a társaság magas egyszámjegyű növekedést vár az árfolyamszűrt árbevételben és a tisztított EBIT-ben (kamatfizetés és adózás előtti eredmény) – mondta Kovács László vezérigazgató-helyettes a gyorsjelentést kommentáló tájékoztatóján kedden.

Az árfolyamváltozások az árbevételre 7 százalékpontos, míg a tisztított EBIT-re 12 százalékpontos negatív hatást gyakoroltak. A devizaárfolyamok hatása leginkább az egy részvényre jutó eredményben (EPS) és a saját tőke megtérülésében mutatkozott meg az első negyedévben – részletezte. A forint trendszerű erősödése a hazai gyártást komoly kihívások elé állította, ezért elsődleges feladat a hatékonyság növelése a jövőben – emelte ki.

A Richter kedden közzétett pénzügyi beszámolója szerint a nettó eredmény 4 százalékkal, 65,3 milliárd forintra esett 217,3 milliárd forint árbevétel mellett, ami 1,7 százalékkal marad el az előző év azonos időszakától az árfolyamhatásokat figyelembe véve. A működési eredményt tükröző tisztított EBIT 1,5 százalékkal, 69,7 milliárd forintra emelkedett. Az egyes szegmensek negyedéves teljesítményét értékelve elmondta, hogy a biotechnológia soha nem látott növekedést mutatott, a nőgyógyászati üzletág visszafogottabb növekedést mutatott szállítási ütemezési problémák miatt.

Kiemelkedően teljesít a Vraylar

A neuropszichiátriai üzletágon belül kiemelkedően teljesített a 11 éve piacon lévő Vraylar, amit jó jelez, hogy a Richter amerikai partnercége, az AbbVie nettó értékesítése 18 százalékkal 905 millió dollárra nőtt az év első három hónapjában. A cariprazine (hatóanyag) bevezetése óta már több mint 2,14 millió betegnek segített, tavaly 745 ezren részesültek kezelésben A nőgyógyászati üzletágban az Európai Unió engedélyezte a Fylrevy (Estetrol) hormonpótló készítmény forgalomba hozatalát, ami jelentős innovációt jelenti a menopauza kezelésében – ismertette Kovács László.

A korábbi akvizíciókkal, partnerségekkel tovább erősödhet a saját kutatás-fejlesztési portfolió, miközben bővül a korai fázisú kapacitás. Az év során új bioszimiláris termékek megjelenése a biotechnológiai üzletág eredményességét javíthatja. Az elmúlt 12 hónapban négy ilyen termék kapott forgalomba hozatali engedélyt Európában – jegyezte meg. Ezenfelül tovább erősíti k+f együttműködését a társaság az AbbVie-vel, mindezek együttese pozitívan befolyásolja a Richter növekedési és jövedelmezőségi pályáját – mondta. A működési költségek csökkenésében a hosszú távú költséggazdálkodási intézkedések hatásai is látszódnak, és az árfolyamhatás is segített.

120 milliárd forint lesz az osztalék

A kutatási-fejlesztési költések mérséklődtek az első negyedéven, ami a bioszimiliáris portfolió területén elért korábbi eredményekkel magyarázható – jegyezte meg, de hozzátette, hogy a k+f költések negyedévente is változhatnak, ha újabb közös fejlesztésekre kerülhet sor. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy nőgyógyászati üzletágban öt új preklinikai fázisba lépett program van, amelyekből a 2030-as évek második felére akár új gyógyszerkészítmény lehet. Szólt arról is, hogy a Richter hosszú távú stratégiájában meghatározott cél, a neuropszichiátriai üzletágon kívüli profit megduplázódásához komoly hatékonyságjavulást kell elérni. Ezt szolgálják az olyan beruházások, mint a felhő alapú IT-rendszerek bevezetése, amire az első negyedévben 1 milliárd forintot költöttek és év végére az összeg elérheti a 10 milliárd forintot.

A menedzsment, a közgyűlés felhatalmazása alapján, komoly erőkkel dolgozik a lehetséges akvizíciós célpontok felkutatásán, olyan magas jövedelemtermelő képességű vállalatokat keresnek, amelyek termékportfóliója illeszkedik a Richter portfóliójába – fogalmazott. A Richter történetének második legnagyobb negyedéves szabad cash flow-ját érte el, 77 milliárd forintot, ami mutatja az üzlet minőségét és ellenállóképességét – emelte ki. Ez a jövedelemtermelő képesség is biztosítja, hogy a Richter hosszú távon képes az évi 200 millió euró minimális osztalék fenntartására 2035-ig – tette hozzá. A társaság korábbi bejelentése szerint a törzsrészvények után összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet a Richter, ami 96,6 milliárd forint rendes osztalékból, és 23,4 milliárd forint speciális osztalékból áll. A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 400 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt, a papírral 12 500 forint alatt kereskedtek kedden napközben.