ESL: További részletek derültek ki a Szuperligáról - megegyezés is lehet a vége

A Financial Times birtokába került dokumentum újabb részleteket árul el az amerikai mintára tervezett Szuperligáról, amelynek bejelentéséről tegnap laptársunk, a privatbankar.hu is írt.

Nem meglepő, hogy a kiszivárgott dokumentumok szerint erőteljesen amerikai mintára képzelik el a létrehozó klubok a zárt (pontosabban részlegesen nyitott) bajnokságot, azaz a bevételek megosztása és szigorú költségkorlátok között.

Az UEFA és a nemzeti bajnokságok, sőt politikusok, mint a brit és a francia kormányfő is egyöntetűen elítélték, és szigorú szankciókkal, például a bajnokságokból való kizárással fenyegetik az elszakadó "piszkos tizenkettőt" (akik továbbra is 15 klubról beszélnek, noha a PSG, a Bayern München és a Borussia Dortmund is visszautasította tegnap a csatlakozást - előbbinek két hete, utóbbi kettőnek 30 napja van még, hogy meggondolják magukat), a szurkolók pedig hevesen tiltakoznak. Boris Johnson kormányfő még törvényt is beígért az ötlet megakadályozására. Az első reakciók a futballistáktól szintén negatívak. James Milner, a Liverpool csapatkapitány-helyettese például reméli, hogy sosem valósul meg az ötlet, míg a Leeds futballistái a tegnap esti Liverpool elleni mérkőzésen a "Earn it", azaz "Ki kell érdemelnetek" feliratú pólóban végezték a bemelegítést. Jürgen Klopp, a vörösök edzője pedig arról beszélt, hogy őket nem vonták be a döntési folyamatba, ők is csak a következményekkel szembesültek, de véleménye nem változott két év óta, amikor annak a reményének adott hangot, hogy a Szuperliga nem jön létre. Pep Guardiola, a Manchester City trénere szintén ellenzi az ötletet, szerinte nem igazságos, ha néhány csapat a csúcson egymás ellen küzd, és másoknak nincs lehetősége magukat kvalifikálni.

A széles körű ellenzés, tiltakozás ellenére az ESL alapítói nem látszanak meghátrálni, és a megismert dokumentumok szerint mintegy 4 milliárd euró bevétellel számolnak a közvetítési jogok eladásából és más szponzori szerződésekből.