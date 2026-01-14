2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Vállalatok 4iG 5G beruházás Macedónia Távközlés, telekommunikáció

Észak-Macedóniában épít 5G-hálózatot a 4iG Csoport leányvállalata

mfor.hu

Megnyerték a pályázatot, a kivitelezés jövőre indulhat. 2030-ig lefednék a városi térségeket és a fő közlekedési útvonalakat az 5G-hálózattal.

Az Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia – írja az Mfornak küldött közleményében a 4iG Csoport.

A vállalat az ország első, teljes lefedettségű, önálló 5G hálózatát építheti ki és üzemeltetheti. A projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az új 5G-hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő. 

A 4iG Csoport One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több száz embert leépíthetnek a győri Audinál

Több száz embert leépíthetnek a győri Audinál

Jó évet zárt tavaly a győri Audi-gyár belsős források szerint, de így is kétszáz ember munkahelye forog veszélyben. Döntően mérnököket és irodistákat építhetnek le.

Új igazgatója lesz a kecskeméti Mercedes gyárnak

Új igazgatója lesz a kecskeméti Mercedes gyárnak

Májustól jön az új igazgató – erről döntött az óriáscég vezetősége tavaly decemberben.

A BMV beszállítója 230 új munkahelyet teremt Debrecenben

A BMV beszállítója 230 új munkahelyet teremt Debrecenben

A ZF Chassis Modules világpiacvezető német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintot fektet be a városban.

A kormány és az EU is tisztán szereti

A kormány és az EU is tisztán szereti – indulhatnak az új pályázatok

Az Európai Bizottság jóváhagyása után Magyarország az elsők között vezeti be a tiszta ipari megállapodást kiegészítő támogatási rendszert (CISAF) – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

Versenytársat vagy partnert kapott a Mol a NIS-ért folyó küzdelemben

Versenytársat vagy partnert kaphat a Mol a NIS-ért folyó küzdelemben

A szerb államfő az Emírségekben tárgyal és a NIS-ben lévő orosz érdekeltség eladásáról is szó van.

Az MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea felcsúti pezsgőfürdős apartman projektjébe

Az MBH Bank is besegít Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea felcsúti pezsgőfürdős apartman projektjébe

Közel hárommilliárd forintból épít pezsgőfürdővel, kinti-benti medencével és konditeremmel ellátott wellness apartmanokat Felcsút határában Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea. A Direkt36 birtokába került dokumentumokból kiderül, hogy a projektben Mészáros több vállalata is részt vesz, és a részben állami tulajdonú MBH Bank is besegít.  

A magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

A magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

A magyar vállalkozások 27 százaléka biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét dolgozói legalább egy részének, és a cégek háromnegyede a következő egy-két évben sem tervezi ennek megváltoztatását – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-nek küldött felméréséből.

Terjeszkedik a futárcég

Méretes felvásárlást jelentettek be a csomagszállítók piacán

Az Express One Hungary bevásárol.

Ráugrottak a cégek az új lehetőségre, Nagy Mártonék elégedettek lehetnek

Ráugrottak a cégek az új lehetőségre, Nagy Mártonék elégedettek lehetnek

A könnyítés nagyon bejött.

Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

Szijjártó Péter elárulta: erre a beruházásra ad 1,5 milliárd forintot a kormány

Megszületett a 102. stratégiai megállapodás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168