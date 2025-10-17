Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Turizmus Váradi József Wizz Air

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

mfor.hu

Két új városba repül a WizzAir decembertől Budapestről. Célkeresztben Tallin és Billund.

Két új északi célállomás válik elérhetővé a Wizz Air hálózatában, a magyar utasok decembertől fedezhetik fel az észt fővárost, áprilistól pedig a kockák világában is elmélyülhetnek – közölte a légitársaság.

Mint írták: a Wizz Air december 11-től új járatot indít Budapest és Tallinn között, az észt főváros nemzetközi repülőterére hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek a légitársaság repülőgépei.

Először válik elérhetővé a Wizz Air budapesti hálózatában az észt főváros, amely izgalmas kettősséget képvisel az UNESCO világörökség részét képező óvárosával, valamint az innovációt és jövőt képviselő fintech cégekkel, a modern építészettel, valamint a Kalamaja negyed faházainak egyedi hangulatával – fogalmaznak.

Billundot a legórajongóknak nem kell bemutatni, ők jövő április 2-től a hetente négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) közlekedő járattal utazhatnak a dán városba és persze a LEGOLANDbe. A kaland- és élményparkok mellett Dél-Dániát természeti kincsei és túraútvonalai miatt is érdemes meglátogatni.

Hamarosan direkt járattal lesz elérhető Budapestről a billundi LEGOLAND
Fotó: Pixabay

Mindkét járat egész évben közlekedik majd, Tallinnba 10.190 forinttól, Billunba 12.290 forinttól foglalhatók jegyek a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air idei kutatása szerint a nyári időszakban is egyre népszerűbbek az északi célállomások: 3 év alatt közel hétszeresére nőtt a nyáron északra tartó utasok száma, arányuk pedig a teljes forgalomhoz képes megnégyszereződött és kicsivel több mint 4 százalékot tett ki.

A teljes Wizz Air hálózatban a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal emelkedett.

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.  

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

A Borsodi Sörgyár idén, immár hetedik alkalommal készítette el fenntarthatósági jelentését, amely a megelőző év gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseit foglalja össze.

A fenntarthatóság ma már nemcsak környezeti kérdés, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is. A CIB Bank ESG-vezetőjével, Máté Károllyal arról beszélgettünk, hogyan válhat a banki működés a zöld átállás motorjává, mit jelent a transzparencia és etikus döntéshozatal a gyakorlatban, és miért közös ügyünk a jövő fenntarthatósága – nemcsak vállalati, hanem egyéni szinten is.

Ismét cégeket árverez el az adóhivatal.

