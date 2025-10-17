Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Két új északi célállomás válik elérhetővé a Wizz Air hálózatában, a magyar utasok decembertől fedezhetik fel az észt fővárost, áprilistól pedig a kockák világában is elmélyülhetnek – közölte a légitársaság.

Mint írták: a Wizz Air december 11-től új járatot indít Budapest és Tallinn között, az észt főváros nemzetközi repülőterére hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton közlekednek a légitársaság repülőgépei.

Először válik elérhetővé a Wizz Air budapesti hálózatában az észt főváros, amely izgalmas kettősséget képvisel az UNESCO világörökség részét képező óvárosával, valamint az innovációt és jövőt képviselő fintech cégekkel, a modern építészettel, valamint a Kalamaja negyed faházainak egyedi hangulatával – fogalmaznak.

Billundot a legórajongóknak nem kell bemutatni, ők jövő április 2-től a hetente négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) közlekedő járattal utazhatnak a dán városba és persze a LEGOLANDbe. A kaland- és élményparkok mellett Dél-Dániát természeti kincsei és túraútvonalai miatt is érdemes meglátogatni.

Hamarosan direkt járattal lesz elérhető Budapestről a billundi LEGOLAND

Fotó: Pixabay

Mindkét járat egész évben közlekedik majd, Tallinnba 10.190 forinttól, Billunba 12.290 forinttól foglalhatók jegyek a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Wizz Air idei kutatása szerint a nyári időszakban is egyre népszerűbbek az északi célállomások: 3 év alatt közel hétszeresére nőtt a nyáron északra tartó utasok száma, arányuk pedig a teljes forgalomhoz képes megnégyszereződött és kicsivel több mint 4 százalékot tett ki.

A teljes Wizz Air hálózatban a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal emelkedett.