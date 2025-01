Ettől mérges lehet Nagy Márton

A Ryanair működési költségei 8 százalékkal emelkedtek részben a Boeing Co. repülőgépeinek halasztott szállítása miatt. Ez okozza azt is, hogy a társaság a következő, 2026 március végével záródó pénzügyi évre 210 millióról 206 millióra fogta vissza utasforgalmi előrejelzését.

Kapcsolódó cikk A Ryanair és a Wizz Air vezetőinek körmére is ránéz a hatóság Tuzson Bence igazságügyi miniszter újabb fogyasztóvédelmi vizsgálatokat indított

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!