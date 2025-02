Évek kellettek, mire az MNB betiltotta az inkorrekt céget

Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az ügyfél befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A piacfelügyeleti eljárás lezárását követően a döntését a jegybank honlapján nyilvánosan közzéteszi. Ezen túlmenően az MNB a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen – írja közleményében az MNB.

Az MNB nem vizsgálja, hogy az OMR OIL LLC, vagy akár a mögötte álló magánszemély foglalkozik-e valójában olajkitermeléssel (a blog szerint kitermeléssel nem is foglalkozik, csak kiskereskedelemmel), neki elég volt azt megállapítani (két év spéttel), hogy a cégnek nincs engedélye Magyarországon a pénzgyűjtésre.

Az olajkutam.com tipikusan a túl szép, hogy igaz legyen jellegű befektetési ígéretekkel házalt már évek óta a magyar nyilvánosságban, több nagy hírportálon is hirdettek, köztük gazdasági lapokban is.

A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.

