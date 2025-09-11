Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Évekig tart az M1-es bővítése, de így is gyorsabb, mintha az állam csinálná – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Olyan hosszú és komplex autópálya-fejlesztés még nem történt Magyarországon, mint amilyen most zajlik az M1-esen – mondta a Klasszis Podcastban a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója. Szimicsku László a munkálatok és az autósokat érintő korlátozások mellett arról is beszélt, hogy a koncessziós társaság milyen bevételekből gazdálkodik, és mi történne vele egy esetleges kormányváltás esetén.

Már tavaly ősz óta zajlanak az előkészítő munkálatok az M1-es autópálya körül, azonban az igazán látványos, főpályát érintő fejlesztések csak idén szeptemberben indultak el. A hazai autópályák üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését 35 évre elnyerő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója a Klasszis Podcast legújabb epizódjában elmondta, hogy a projektet a nulladik kilométernél egy szerződésmódosítás előzte meg, ezt követően került hozzájuk az államtól az M0 és a Bicske közötti 24 kilométeres szakasz felújítása is.

Szimicsku László arról is beszélt, hogy az M1-es autópálya teljes, Concó pihenőhelyig tartó fejlesztéséhez hasonló még tényleg nem történt Magyarországon, már ami a szakasz hosszát és komplexitását illeti. Szintén kuriózumnak számít, hogy a beruházás ideje alatt is működnie kell a forgalomnak Budapest és Győr között, kétszer két sávon, ugyanakkor az autósoknak sebességkorlátozásra kell felkészülniük. Ráadásul nem is kevés ideig, ugyanis a fejlesztés első üteme 2028. augusztus 31-ig, a második pedig 2029. augusztus 31-ig kell, hogy legkésőbb elkészüljön.

Az egyik legérdekesebb, Magyarországon még csak kísérleti jelleggel működő megoldás az intelligens leállósávoké lesz, amelyekről Szimicsku László részletesen is beszámolt a Klasszis Podcastban. De arról is kérdeztük a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatóját, hogy milyen bevételekből működnek, milyen a kapcsolatuk az állammal, mennyire számít hosszúnak európai viszonylatban a 35 évre adott koncesszió, és mi történne a társasággal egy esetleges kormányváltás esetén.

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg. 

Fejezetek:

00:00 – Beköszönés

01:11 – Elindult az M1-es projekt – miért volt csúszás?

07:43 – Tényleg Magyarország történetének legnagyobb autópálya-beruházásáról van szó?

13:07 – Milyen kellemetlenségek várnak az autósokra?

27:15 – Még milyen munkákat végeznek el a sávbővítés mellett?

32:36 – Miből van bevétele a koncessziós társaságnak, milyen kapcsolatban áll az állammal?

39:41 – Mennyire hosszú a 35 év? Mi történne a koncesszióval egy kormányváltás esetén?

44:44 – Elköszönés

