Évekig tart az M1-es bővítése, de így is gyorsabb, mintha az állam csinálná – Klasszis Podcast

Már tavaly ősz óta zajlanak az előkészítő munkálatok az M1-es autópálya körül, azonban az igazán látványos, főpályát érintő fejlesztések csak idén szeptemberben indultak el. A hazai autópályák üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését 35 évre elnyerő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója a Klasszis Podcast legújabb epizódjában elmondta, hogy a projektet a nulladik kilométernél egy szerződésmódosítás előzte meg, ezt követően került hozzájuk az államtól az M0 és a Bicske közötti 24 kilométeres szakasz felújítása is.

Szimicsku László arról is beszélt, hogy az M1-es autópálya teljes, Concó pihenőhelyig tartó fejlesztéséhez hasonló még tényleg nem történt Magyarországon, már ami a szakasz hosszát és komplexitását illeti. Szintén kuriózumnak számít, hogy a beruházás ideje alatt is működnie kell a forgalomnak Budapest és Győr között, kétszer két sávon, ugyanakkor az autósoknak sebességkorlátozásra kell felkészülniük. Ráadásul nem is kevés ideig, ugyanis a fejlesztés első üteme 2028. augusztus 31-ig, a második pedig 2029. augusztus 31-ig kell, hogy legkésőbb elkészüljön.

Az egyik legérdekesebb, Magyarországon még csak kísérleti jelleggel működő megoldás az intelligens leállósávoké lesz, amelyekről Szimicsku László részletesen is beszámolt a Klasszis Podcastban. De arról is kérdeztük a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatóját, hogy milyen bevételekből működnek, milyen a kapcsolatuk az állammal, mennyire számít hosszúnak európai viszonylatban a 35 évre adott koncesszió, és mi történne a társasággal egy esetleges kormányváltás esetén.

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg.

Fejezetek:

00:00 – Beköszönés

01:11 – Elindult az M1-es projekt – miért volt csúszás?

07:43 – Tényleg Magyarország történetének legnagyobb autópálya-beruházásáról van szó?

13:07 – Milyen kellemetlenségek várnak az autósokra?

27:15 – Még milyen munkákat végeznek el a sávbővítés mellett?

32:36 – Miből van bevétele a koncessziós társaságnak, milyen kapcsolatban áll az állammal?

39:41 – Mennyire hosszú a 35 év? Mi történne a koncesszióval egy kormányváltás esetén?

44:44 – Elköszönés

