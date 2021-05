Ez a drágulás a magyar cégek számára is egyre nagyobb gondot jelent

A Szuperliga halott, a Premier League válságba kerül

Az angol első osztályú bajnokság a világ legjobban eladható futballbajnoksága, a Premier League (PL) közvetítési jogaiért 9,2 milliárd fontot fizettek a tévétársaságok a 2018-2021 közti időszakra, csak Angliában 5 milliárdot. Most nem fognak. A Financial Times egyenesen közvetítési válságról ír, főleg azért, mert a PL és Bajnokok Ligája egyik fő közvetítője, a BT Sport szeretne kiszállni a sportközvetítésekből. A Premier League szeretné prolongálni a jelenlegi helyzetet, hogy pénzénél maradjon, ehhez azonban a kormánynak is hozzá kellene járulnia. Na meg a tévéknek.