Ez a kampány is megkezdődött

A cukorrépa szedése szeptember 26-án, a feldolgozási időszak az év 40. héten indul, és a tervek szerint 85 napon át tart. A betakarított cukorrépa fele-fele arányban vasúton és közúton érkezik a kaposvári gyárba, ahol a munkát 210 állandó és 50-55 ideiglenes dolgozó három műszakos munkarendben végzi – ismertette az MTI.

A kaposvári cukorgyár ellátásához idén 10 900 hektáron termesztenek cukorrépát.

A cukorrépa betakarítása időérzékeny múvelet

Fotó: Wikipédia/4028mdk09

Az aszály megtette hatását

Az aszályos és meleg időjárás az összes tavaszi vetésű növényhez hasonlóan a cukorrépát is kedvezőtlenül érintette, betegségek és kórokozók azonban nem sújtották jelentős mértékben az állományokat – ismertették, kiemelve, hogy a kora őszi csapadékos időszak kedvezett a cukorrépának, az állományok nagy része regenerálódott a nyári tenyészidőszak után.

Az Európai Unió által készített termésbecslés (JRC MARS Bulletin) augusztusban Magyarország esetében hektáronként 54,6 tonna átlagos cukorrépa hozamot prognosztizált, az érési kísérletek alapján várható cukortartalom számottevően meghaladja a sokéves átlagot.

A cukorrépa termésmennyisége Magyarországon, 1995-2024

Fotó: MTI

Az Agrana

A Magyar Cukor Zrt. többségi tulajdonosa az osztrák Agrana csoport, Közép-Kelet Európa vezető cukorgyártója, Ausztria legnagyobb bioetanol előállítója. A cégcsoport világelső a gyümölcspreparátumok tekintetében, és Európa legjelentősebb gyümölcslé koncentrátum gyártója is egyben.

Az Agrana világszerte 24 országban 51 termelőüzemben 9 ezer embert foglalkoztat, és évente 3,5 milliárd euró árbevétele van, Magyarországon a kaposvári cukorgyár mellett a Szabadegyházi Hungrana Kft. tulajdonosa 50 százalékban – ismertették.