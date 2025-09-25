Ez a kampány is megkezdődött

A cukorrépa szedése szeptember 26-án, a feldolgozási időszak az év 40. héten indul, és a tervek szerint 85 napon át tart. A betakarított cukorrépa fele-fele arányban vasúton és közúton érkezik a kaposvári gyárba, ahol a munkát 210 állandó és 50-55 ideiglenes dolgozó három műszakos munkarendben végzi – ismertette az MTI.
A kaposvári cukorgyár ellátásához idén 10 900 hektáron termesztenek cukorrépát.
Az aszály megtette hatását
Az aszályos és meleg időjárás az összes tavaszi vetésű növényhez hasonlóan a cukorrépát is kedvezőtlenül érintette, betegségek és kórokozók azonban nem sújtották jelentős mértékben az állományokat – ismertették, kiemelve, hogy a kora őszi csapadékos időszak kedvezett a cukorrépának, az állományok nagy része regenerálódott a nyári tenyészidőszak után.
Az Európai Unió által készített termésbecslés (JRC MARS Bulletin) augusztusban Magyarország esetében hektáronként 54,6 tonna átlagos cukorrépa hozamot prognosztizált, az érési kísérletek alapján várható cukortartalom számottevően meghaladja a sokéves átlagot.
Az Agrana
A Magyar Cukor Zrt. többségi tulajdonosa az osztrák Agrana csoport, Közép-Kelet Európa vezető cukorgyártója, Ausztria legnagyobb bioetanol előállítója. A cégcsoport világelső a gyümölcspreparátumok tekintetében, és Európa legjelentősebb gyümölcslé koncentrátum gyártója is egyben.
Az Agrana világszerte 24 országban 51 termelőüzemben 9 ezer embert foglalkoztat, és évente 3,5 milliárd euró árbevétele van, Magyarországon a kaposvári cukorgyár mellett a Szabadegyházi Hungrana Kft. tulajdonosa 50 százalékban – ismertették.
A Magyar Cukor Zrt. (teljes neve Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.) a nyilvános cégadatok szerint a 2024. március 1. és 2025. február 28. közötti üzleti évében mintegy 44,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el, amelyből az export 5,1 milliárd forintot tett ki, az adózott eredmény mintegy 2,6 milliárd forint volt. A társaságnak az ezt megelőző üzleti évben 38,8 milliárd forint nettó árbevétele volt, ebből 4,6 milliárd az exportbevétel. A cég adózott eredménye 1,66 milliárd forint volt.