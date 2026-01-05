Ez a terület kerülhet a NAV ellenőrzéseinek célkeresztjébe?

A kis- és középvállalkozások mérlegében kimutatott készpénzállományok kerülhetnek az adóhatósági ellenőrzések fókuszába 2026-tól – értesült piaci és szakmai forrásokból az MTI.

A háttérben a költségvetési egyensúly megőrzését célzó kormányzati intézkedések állnak, amelyek – a szakértők szerint – nem az adókulcsok emelésével, hanem az adóalap szélesítésével és a meglévő szabályok szigorúbb érvényesítésével járhatnak. Ilyen intézkedések közé sorolják egyebek mellett a részben visszaépített 14. havi nyugdíjat és az államilag támogatott, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakáshitel-programot.

Erre irányulhat a NAV ellenőrzése

Fotó: Pixabay

Házipénztárak

A várakozások szerint 2026-ban országos, tematikus ellenőrzési program indulhat, amely elsősorban a kkv-k házipénztáraiban nyilvántartott készpénz valós meglétét, a tagi kölcsönök és vezetői felvétek gazdasági realitását vizsgálja. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzés alapján választhatja ki az érintett vállalkozásokat.

A nyilvános beszámolók alapján több ágazatban is jellemző, hogy a 10–400 millió forint éves árbevételű cégek készpénzállománya tartósan az árbevétel 8–15 százalékát teszi ki, miközben működési szempontból a szakértők szerint ennél jóval alacsonyabb arány lenne indokolt. Egyes esetekben a készpénz a házipénztárban, máskor tagi kölcsönök vagy átmeneti vezetői felvétek mögött jelenik meg.

Az ellenőrzések során a hatóság várhatóan nem elsősorban könyvelési technikákat, hanem a tényleges gazdasági eseményeket vizsgálja majd, különös tekintettel arra, hogy a mérlegben kimutatott készpénz fizikailag hol található, és ténylegesen rendelkezésre áll-e.

Szakértők szerint a vállalkozások számára célszerű lehet még az ellenőrzések megkezdése előtt áttekinteni a házipénztári nyilvántartásokat, a tagi kölcsönök rendezését, valamint a belső szabályzatokat és dokumentációt. A felkészülés hiánya adókockázatot és jogvitákat is eredményezhet – áll az Elemental Brothers Kft. közleményében.