Ez a város fellélegezhet: nem lesz akkugyár a Tungsram régi telephelyén?

Hajdóböszörményben két ipari terület is létezik, a Logistic Kft., amely a Nyugati Ipari Park beruházója, a cikk szerint kijelentette, hogy nem adja bérbe új csarnokait olyan cégeknek, amelyek akkumulátorokkal vagy egyéb veszélyes anyagokkal foglalkoznak.

A cikk szerint Nagy Zoltán alpolgármester arról számolt be, hogy Hajdúböszörmény önkormányzatának három jogi eszköze van az akkumulátor- és veszélyesanyag-ipar helyi megakadályozására, amennyiben ez szükséges:

Az akkumulátor és egyéb veszélyes anyagok gyártásának és raktározásának tiltásáról, valamint a veszélyes hulladék közigazgatási határon belüli elhelyezésének korlátozásáról tartott lakossági fórumon ígéretet kaptak arra a hajdóböszörményiek, hogy nem lesz akkugyár – számolt be a Világgazdaság a Haon összefoglalója alapján .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!