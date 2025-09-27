Ez ám a Haladás! – nyugati befektető vásárolja be magát a szombathelyi sportklubba

A jelenleg NB III-ban szereplő labdarúgóklub azt írta, hogy a megállapodás értelmében a város 67 százalékos részesedéssel többségi tulajdonos marad a Haladás 1919 Kft.-ben, az Invest AG kisebbségi tulajdonosként lesz felelős a klub sportszakmai fejlesztéséért – írja a Telex.

A 15 milliárdért készült Haladás-stadion

Fotó: MTI

„Nagy reményeket fűzök a közös munkához az Invest AG-val. Személyesen vettem részt az intenzív tárgyalások többségén, így meggyőződéssel tudom mondani, hogy komoly sportszakmai befektető érkezett Szombathelyre. Olyan, akinek az elképzelései egybeesnek a város érdekeivel” – nyilatkozta Nemény András, a város polgármestere.