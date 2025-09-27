Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ez ám a Haladás! – nyugati befektető vásárolja be magát a szombathelyi sportklubba

mfor.hu

A Delli Sport Invest AG stratégiai partnerségben állapodott meg a szombathelyi önkormányzattal és megveszi a Haladás 1919 Kft. üzletrészének 30 százalékát a várostól, jelentette be a klub a Facebookon.

A jelenleg NB III-ban szereplő labdarúgóklub azt írta, hogy a megállapodás értelmében a város 67 százalékos részesedéssel többségi tulajdonos marad a Haladás 1919 Kft.-ben, az Invest AG kisebbségi tulajdonosként lesz felelős a klub sportszakmai fejlesztéséért – írja a Telex.

A 15 milliárdért készült Haladás-stadion
A 15 milliárdért készült Haladás-stadion
Fotó: MTI

„Nagy reményeket fűzök a közös munkához az Invest AG-val. Személyesen vettem részt az intenzív tárgyalások többségén, így meggyőződéssel tudom mondani, hogy komoly sportszakmai befektető érkezett Szombathelyre. Olyan, akinek az elképzelései egybeesnek a város érdekeivel” – nyilatkozta Nemény András, a város polgármestere.

Az óbudai polgármester fenntartja, hogy a MOHU Budapest vezetőinek le kell mondaniuk

Annak ellenére, hogy sikerült a Mollal megállapodniuk és így nem váltja be fenyegetését, és nem szállíttatja a kerületben maradt lomokat a Mol székháza elé.

A drónnal készült képen a BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án

Átadták a debreceni BMW-gyárat – 15 országból érkeztek dolgozók

Hivatalosan is átadták a BMW Group új autógyárát pénteken Debrecenben, ahol megkezdődött a cég legújabb modellje, a Neue Klasse iX3 sorozatgyártása.

A Mol szerint elbeszél mellette a Janaf

A horvát vállalat sikerkommunikációja nem a szeptember 17-i, műszaki hibák miatt meghiúsult kapacitástesztre, hanem egy korábbi próbaszállításra hivatkozik – közölte a magyar vállalat.

Megindult a munka a MOHU-nál

Elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – közölte a cég.

A cukorrépa betakarítása időérzékeny múvelet

Ez a kampány is megkezdődött

A mészkemence begyújtásával megkezdődött a 132. répafeldolgozási kampány a Magyar Cukor Zrt. cukorgyárában Kaposváron.

A Wizz Air rekordokat halmoz

A fapados légitársaság idén nyáron minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal.

Irány Békéscsaba!

A Vulcan Shield Globalnak nem kellenek a külföldi „importmunkások”

Külföldi munkások nem dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – mondta el a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója David Kneale.

Pénzcsapot nyit meg a kormány: erre csaphatnak le a cégek

Forrást nyit az NGM a kkv-k számára.

Ilyen gyorsvasúttal utazhatunk majd Ferihegyre

Döntött a minisztérium, fontos rendelet jelent meg a ferihegyi gyorsvasútról

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta annak a rendeletnek a tervezetét, amely megalapozná a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közé tervezett gyorsvasút koncesszióba adását.

Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

Reagált a cég a spontán munkabeszüntetésre.

