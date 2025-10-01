Ez csúcs: adják-veszik a hazai vállalatokat

Történelmi csúcson van a hazai vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca (M&A) Magyarországon. Tavaly 110 ilyen üzletkötés történt, összesen 9 milliárd dollár értékben. Ez csaknem 40 százalékos emelkedés az előző évhez képest – közölte az EY-Parthenon.

Az MTI-nek elküldött összefoglalójuk szerint a legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak. A belföldi befektetések aránya a korábbi 30-ról 48 százalékra emelkedett.

Nemzetközi adatok szerint 2020 és 2024 között összesen 850 hazai vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke. Csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy abban az évben a régióban a fejlesztési tőkeforráshoz jutó cégek 23 százaléka magyar volt.

Az idei adatok szerint 2025 első félévében 47 tranzakció zárult Magyarországon, a vásárlások száma 17,5 százalékkal nőtt.