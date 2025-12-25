2p
Ez már sokk: a Kriptomat is kivonul a hazai kriptopiacról

A december 19-én megjelent első hazai validátor, a Kriptomat úgy döntött, hogy december 26-án este 11 órától felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Alig heverte ki a hazai közösség a Revolut és az eToro távozását, máris itt a következő pofon – írja a Revb szakportál, miután a Kriptomat bejelentette, hogy december 26-án este 11 órától felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.

Úgy tűnik, a magyar kriptopiaci szabályozás körüli bizonytalanság és a szigorodó felügyeleti elvárások újabb áldozatot szedtek. A Kriptomat friss tájékoztatása szerint a döntés hátterében a „magyarországi új helyi szabályozási követelmények”, valamint a hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll.

Lecsapott a szabályozás kalapácsa?
Fotó: DepositPhotos.com

Az elmúlt hetekben valóságos kivonulási hullám söpört végig a szektoron:

  • Revolut: Ahogy arról korábban beszámoltam, a fintech óriás december 18-án végleg lezárta a kripto-kereskedést Magyarországon.
  • eToro: Az eToro is leállítja a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára, szintén december 26-i határidővel.
  • CoinCash: A hazai váltópiac legnagyobb szereplője, a CoinCash is felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.

Bár az első hivatalos validátor megjelent a magyar piacon, és ez elméletileg megnyitotta az utat a legális, szabályozott működés előtt, azonban a Kriptomat (és korábban a többiek) számára ez a lépés már nem volt elegendő vagy elég gyors ahhoz, hogy megváltoztassák kivonulási stratégiájukat.

A technikai átállás és a jogi megfelelés kiépítése úgy látszik, több időt vesz igénybe, mint amennyit a hatósági határidők engednek – érvel a Revb.

