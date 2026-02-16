Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Az Európai Unió állam- és kormányfői február 12-én a belga Alden Biesen kastélyban gyűltek össze António Costa, az Európai Tanács elnökének a meghívására, hogy az EU versenyképességének feltámasztásáról egyeztessenek. A megbeszélések egyik fontos kiindulópontja volt az Európai Munkaadói Szövetség (Business Europe) javaslatcsomagja, ami az Ambíciótól a kivitelezésig – Sürgős felhívás a cselekvésre 2026-ban címet kapta. A szervezet tagjaként a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) is aktívan részt vett a „minimumprogram” kidolgozásában – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Festői helyen, a belgiumi Alden Biesen kastélyban zajlott az informális EU-csúcs

Fotó: Depositphotos.com

„Ez egy olyan csomag, ami minden európai ország gazdaságára visszahat. Minél nyitottabb egy gazdaság, annál kevésbé egyértelmű, hogy mi szolgálja leginkább az érdekeit. Márpedig Magyarország egy majdnem végtelenül nyitott gazdaság” – fogalmazott Lakatos Péter, az MGYOSZ elnöke.

Az informális EU-csúcs legnagyobb, történelminek tekinthető megállapítása egy valóban jól működő, egységes belső piac kialakítása volt. Ez a 28. rezsim, aminek célja, hogy a 27 európai uniós tagállam cégei egységes jogi keretek között vállalkozhassanak, a közösség egész területén.

„Ez olyan, mint egy blanketta szerződés: azt garantálja, hogy bármely országban ugyanazokkal a feltételekkel lehessen Kft.-t alapítani, ne kelljen hozzá a cégnek ottani, helyi ügyvédeket fogadnia”

– magyarázta az MGYOSZ elnöke.

A 28. rezsim kifejezetten egy tagállamok fölötti, vállalkozásokra vonatkozó jogi kategória lenne – erről a Klasszis Podcastban korábban Szendrői Gábor, az MGYOSZ elnökségi tagja is beszélt. A műsort itt hallgathatják vissza:

