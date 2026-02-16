3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Vállalatok Európai Unió Versenyképesség Lakatos Péter MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Imre Lőrinc
Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Az Európai Unió állam- és kormányfői február 12-én a belga Alden Biesen kastélyban gyűltek össze António Costa, az Európai Tanács elnökének a meghívására, hogy az EU versenyképességének feltámasztásáról egyeztessenek. A megbeszélések egyik fontos kiindulópontja volt az Európai Munkaadói Szövetség (Business Europe) javaslatcsomagja, ami az Ambíciótól a kivitelezésig – Sürgős felhívás a cselekvésre 2026-ban címet kapta. A szervezet tagjaként a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) is aktívan részt vett a „minimumprogram” kidolgozásában – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Festői helyen, a belgiumi Alden Biesen kastélyban zajlott az informális EU-csúcs
Fotó: Depositphotos.com

„Ez egy olyan csomag, ami minden európai ország gazdaságára visszahat. Minél nyitottabb egy gazdaság, annál kevésbé egyértelmű, hogy mi szolgálja leginkább az érdekeit. Márpedig Magyarország egy majdnem végtelenül nyitott gazdaság” – fogalmazott Lakatos Péter, az MGYOSZ elnöke.

Az informális EU-csúcs legnagyobb, történelminek tekinthető megállapítása egy valóban jól működő, egységes belső piac kialakítása volt. Ez a 28. rezsim, aminek célja, hogy a 27 európai uniós tagállam cégei egységes jogi keretek között vállalkozhassanak, a közösség egész területén.

„Ez olyan, mint egy blanketta szerződés: azt garantálja, hogy bármely országban ugyanazokkal a feltételekkel lehessen Kft.-t alapítani, ne kelljen hozzá a cégnek ottani, helyi ügyvédeket fogadnia”

– magyarázta az MGYOSZ elnöke.

A 28. rezsim kifejezetten egy tagállamok fölötti, vállalkozásokra vonatkozó jogi kategória lenne – erről a Klasszis Podcastban korábban Szendrői Gábor, az MGYOSZ elnökségi tagja is beszélt. A műsort itt hallgathatják vissza:

A teljes cikkből kiderül, hogy mit gondol a Business Europe és Lakatos Péter a rengeteg kritikát kapó Mercosur-megállapodásról és a tavaly júliusban az Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött vámalkuról. De arra is választ kaphatnak, hogy valóban 3-4-szeresére emelkednének-e az európai energiaárak az orosz földgáz nélkül, és hogy mely intézményeknek van az egyik legnagyobb lobbierejük az európai gazdaságokban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

