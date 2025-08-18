2p
Vállalatok Turizmus

Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

mfor.hu

Mit üzen a szabályosan működő magyar cégeknek a Ruszwurm évtizedekig elhúzódó ügye? Erről is beszélgetett a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Emellett szóba kerültek a turistákat fenyegető veszélyek és az azok elleni védekezési lehetőségek is.

Sok tanulsága van a Ruszwurm cukrászdát üzemeltető cég körüli zűrös ügyeknek. Felmondott bérleti szerződés, jogerős ítélet és több száz milliós tartozás felhalmozása mellett is 800 millió forintot meghaladó árbevételt hozott össze a cég egyetlen év alatt egy frekventált turisztikai központban működő egységeinek köszönhetően. Mit üzen ez azoknak a vállalkozóknak, cégeknek, amelyek a jogszabályoknak megfelelően működnek, szerződéseiket betartják, de egy kisebb kihágásért is megüthetik a bokájukat? Erről beszélgetett a TrendFM reggeli műsorában munkatársunk, Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója.

A műsor második részében a turistákat fenyegető veszélyekről volt szó: ahol előfordulnak a külföldi utazók, ott mindig megjelenik egy olyan réteg, amely gyakran törvénytelen, de mindenképp etikátlan módszerekkel próbálja lehúzni őket. Egy felmérés szerint Budapest ebből a szempontból nem számít kirívóan veszélyes városnak, de nálunk is bőven bele lehet szaladni trükközőkbe. A modern technika, a közösségi média és az értékelések böngészése azonban segítségünkre lehet az elkerülésükben. De mivel lehet védekezni a 200 forintért váltott euró ellen? A trükkös árfolyam miatt dugják el a bankkártyaolvasót egyes helyeken?

A beszélgetést itt hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Nagy dobás a Spartól – komoly beruházás zajlott le

Elkészült a fejlesztés.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

Az internet által az emberiség történetében először jutottunk el oda, hogy bárki szinte bármiről bármikor információhoz juthat. Egy kattintással válhatunk szakértővé bármilyen témában, legalábbis látszólag. A valóság azonban árnyaltabb: a „korlátlan tudás” korszakában a bizonytalanság, az álhírek és a tévhitek is minden korábbinál gyorsabban terjednek.

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Ezt most megúszták a vállalatok – de mi lesz később?

Bár július 1-től a minimum ESG-kérdéssorra vonatkozó elvárásban egyre több adatot, információt kell begyűjteni a bankoknak a minimum 500 millió forint vállalati hitelt felvevő ügyfeleiktől, az adatszolgáltatásban érintett vállalatok köre azonban jóval szűkebb lesz.

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Bejelentés Paksról: ismét gond van az atomerőmű 4. blokkjával

Közleményt tett közzé weboldalán vasárnap késő délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal.

A MÁV azt ígéri, sokan 160-nal suhanhatnak munkába

Szeptember 1-jétől újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest–Pusztaszabolcs vonal fejlesztése – jelentette be Hegyi Zsolt a Facebookon.

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

Aknamezőn a magyar cégek: több százezer bírság lehet a vége, ha nem figyelnek

A nyári szabadságolások alatt ez könnyen elfelejtődik.

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Baj van a Keleti pályaudvaron, meghibásodás miatt késnek a vonatok

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a budapesti Keleti pályaudvarnál.

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket a BKV-nál

Már a kormányhivatal is vizsgálja a rejtélyes busztüzeket

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tudatta a hivatal pénteken közleményben.

Debrecenben nyitja legújabb BYD autókereskedését az AutoWallis

Tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autógyártójával az AutoWallis, miután megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatja a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának további növekedését.

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A BKK az éjjeli közösségi közlekedés teljes újragondolásán dolgozik. Csütörtökön kezdődik az elkészült  részletes tervek társadalmi egyeztetése, és a tervek szerint novemberben kezd működni az átalakított hálózat.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168