Ezek után mivel győzzük meg a magyar vállalkozókat, hogy megéri szabályosan működni?

Sok tanulsága van a Ruszwurm cukrászdát üzemeltető cég körüli zűrös ügyeknek. Felmondott bérleti szerződés, jogerős ítélet és több száz milliós tartozás felhalmozása mellett is 800 millió forintot meghaladó árbevételt hozott össze a cég egyetlen év alatt egy frekventált turisztikai központban működő egységeinek köszönhetően. Mit üzen ez azoknak a vállalkozóknak, cégeknek, amelyek a jogszabályoknak megfelelően működnek, szerződéseiket betartják, de egy kisebb kihágásért is megüthetik a bokájukat? Erről beszélgetett a TrendFM reggeli műsorában munkatársunk, Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója.

A műsor második részében a turistákat fenyegető veszélyekről volt szó: ahol előfordulnak a külföldi utazók, ott mindig megjelenik egy olyan réteg, amely gyakran törvénytelen, de mindenképp etikátlan módszerekkel próbálja lehúzni őket. Egy felmérés szerint Budapest ebből a szempontból nem számít kirívóan veszélyes városnak, de nálunk is bőven bele lehet szaladni trükközőkbe. A modern technika, a közösségi média és az értékelések böngészése azonban segítségünkre lehet az elkerülésükben. De mivel lehet védekezni a 200 forintért váltott euró ellen? A trükkös árfolyam miatt dugják el a bankkártyaolvasót egyes helyeken?

A beszélgetést itt hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter volt.