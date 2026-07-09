Ezért vonulhat ki a Tesco Magyarországról

Alacsonyabb haszonkulccsal működnek a közép- és kelet-európai Tescók, mint a brit áruházak – írja a Hvg a Financial Times értesülése alapján. A brit piacon a haszonkulcs 4,7 százalékos, miközben a kelet-európai leányvállalatok 2,5 százalékos mutatóval rendelkeznek.

A diszkont üzletekkel való egyre erősebb árverseny is szerepet játszik ebben, ahogy a magyar piaci működést megnehezítő árrésstopos szabályozás vagy éppen a különadó-kötelezettség. A közép- és kelet-európai érdekeltségek emiatt gyengébbek teljesítenek, mint a boltlánc fő piacát jelentő brit üzletek.

Ken Murphy, a vállalat vezetője már 2023-ban arról beszélt, hogy a magyarországi jogszabályi korlátozások vetik vissza a közép-európai Tesco-leányok teljesítményét, de akkor még bízott abban, hogy ezek az intézkedések átmenetiek.

Miután a Tesco bejelentette a IV. kerületi Garam utcai és a IX. kerületi Soroksári úti hipermarketeinek bezárását, a Financial Times arról is írt, hogy teljesen kivonulhatnak a közép-európai piacról. A brit lap szerint a vállalat bankárokkal dolgozik együtt a csehországi, magyarországi és szlovákiai üzletág jövőjének lehetséges forgatókönyvein. A Tesco annyit reagált, hogy piaci pletykákat sosem kommentálnak.