Ezt a bébiételt most messziről kerülje el

A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége, ugyanis patkányméreg szennyezettséget mértek benne.

Ezért a Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti.

Bármelyik Müller Drogériában visszaadják a pénzt érte

Fotó: Hipp.hu

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól

Kiszerelés: 190 g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

EAN száma: 4062300021112

Kapcsolódó cikk Figyelem: toxint találtak egy tápszer összetevőjében Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező terméktételből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt javasolják, hogy azt a gyermek ne fogyassza el.