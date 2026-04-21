Ezt a bébiételt most messziről kerülje el

A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége, ugyanis patkányméreg szennyezettséget mértek benne.
Ezért a Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
Kiszerelés: 190 g
Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
EAN száma: 4062300021112
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező terméktételből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt javasolják, hogy azt a gyermek ne fogyassza el.
A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.