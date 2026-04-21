Ezt a bébiételt most messziről kerülje el

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az alábbi közleményt tette közzé honlapján termékvisszahívással kapcsolatban.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége, ugyanis patkányméreg szennyezettséget mértek benne.

Ezért a Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti. 

Bármelyik Müller Drogériában visszaadják a pénzt érte
Fotó: Hipp.hu

 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól

Kiszerelés: 190 g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

EAN száma: 4062300021112

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező terméktételből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt javasolják, hogy azt a gyermek ne fogyassza el. 

A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

Megszólalt az RTL távozó vezérigazgató-helyettese – átalakul a tévézés

Kellemetlen számok jelentek meg a magyar cégekről

Orbán Viktorról és Nagy Mártonról is elmondta Csányi Sándor a véleményét

Csányi Péter: Várjuk az együttműködést az új kormánnyal

Kiderült, mit gondol Csányi Sándor az új magyar kormánytagokról

Felmentették a TV2 hírigazgatóját

