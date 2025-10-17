Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

A tárcavezető azt írta, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban. Most pedig bejelentette, hogy folytatja magyarországi tevékenységének bővítését.

„A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez. Továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja” – fogalmazott Szijjártó Péter.

„A vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre” – tette hozzá, megemlítve, hogy ez immáron a 9. új amerikai beruházás Magyarországon, Donald Trump hivatalba lépése óta.