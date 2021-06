Ezúttal 1,5 milliárd osztalékot vett ki Mészáros Lőrinc az alkuszcégéből

Az önfoglalkoztatók is kaphatnak támogatást

Hiába végeztek sokan olyan tevékenységet, amelynek problémáit a korány is elismerte és bértámogatással segítette. Ha valakinek nem volt alkalmazottja, és önfoglalkoztatóként tevékenykedett, nem kaphatott támogatást. Most azonban 219 ezer forintot igényelhetnek ők is.