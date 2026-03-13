Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

A magyar kormány által bevezetett különadó tavaly 85 millió euróba, az árréskorlátozás pedig 37 millió euróba került a Sparnak – idézte a hvg.hu a vállalat vezérigazgatóját, Hans K. Reischt az Oe24.at nyomán. Szerinte a magyar leánycégük ezért „erősen negatívan” teljesít.

Észszerű körülmények között szeretnénk az országban maradni, jegyezte meg Hans K. Reisch.

Nemrég 30 milliárdos tőkeinjekcióval támogatta meg magyar leányát az osztrák tulajdonos. Ezzel valószínűleg azt akarta elkerülni, hogy mínuszba csússzon a saját tőkéjük.

A Spar évek óta veszteségesen működik Magyarországon. 2024-ben például 25 milliárd forintos mínusszal zárta az évet, akkor közel 40 milliárd forint értékben fizetett be különadót a költségvetésbe.