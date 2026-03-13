1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Áruházláncok Élelmiszeripar, agrárium Spar

Ezzel a feltétellel maradna Magyarországon a Spar

mfor.hu

A különadó és az árréskorlátozás sokba kerül a cégnek.

A magyar kormány által bevezetett különadó tavaly 85 millió euróba, az árréskorlátozás pedig 37 millió euróba került a Sparnak – idézte a hvg.hu a vállalat vezérigazgatóját, Hans K. Reischt az Oe24.at nyomán. Szerinte a magyar leánycégük ezért „erősen negatívan” teljesít.

Észszerű körülmények között szeretnénk az országban maradni, jegyezte meg Hans K. Reisch.

Nemrég 30 milliárdos tőkeinjekcióval támogatta meg magyar leányát az osztrák tulajdonos. Ezzel valószínűleg azt akarta elkerülni, hogy mínuszba csússzon a saját tőkéjük. 

A Spar évek óta veszteségesen működik Magyarországon. 2024-ben például 25 milliárd forintos mínusszal zárta az évet, akkor közel 40 milliárd forint értékben fizetett be különadót a költségvetésbe.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Lendületesen bővült tavaly a hitelezés az Erste Banknál, a működési kiadások viszont gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Az adóterhek az idén tovább fokozódnak, hangzott el a bank csütörtöki sajtóeseményén.

Kezd magára találni az RTL

Közzétette éves jelentését a médiavállalat.

Brutális adóterhek alatt nyög a magyar bankszektor – itt vannak a friss számok

Csökkenő nyereség és több mint száz megszűnő fiók, de növekvő hitelezés és betétállomány – ilyen volt a bankok 2025-ös éve. 

A CIG Pannónia is támogatja a One Veszprém kézilabda csapatát

A legsikeresebb magyar kézilabdacsapat a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja a stratégiai partnerségét, emellett új megállapodást köt a legnagyobb magyar tulajdonban lévő biztosítótársasággal, a CIG Pannónia Biztosítókkal.

Navigáció

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

A Vapiano egyik egysége Bochumban

Tulajdonosváltás a Vapianónál

Újítások az éttermekben: kovászos pizza és gluténmentes tészta.

Az INA rijekai finomítója

Az INA átadta korszerűsített rijekai olajfinomítóját

A kedden avatott mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és a modern Horvátország egyik legjelentősebb ipari beruházása.

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

Minél fiatalabb valaki, annál fontosabb számára a fenntarthatóság – ezt a már-már közhelyszerű megállapítást sokszor halljuk. Azonban a munkaerőpiacra frissen belépő Z generáció tagjainak a vállalatoknál hosszú ideje dolgozó felsővezetőkkel együtt kell tudniuk dolgozni a zöld átállás érdekében. Hogy ez lehetséges-e és ha igen, milyen módon, az a Klasszis Fenntarthatóság 2026 kerekasztal-beszélgetésén derült ki.

A Mol igaza győzött Horvátország ellen

Horvátországnak 236 millió dollárt kell fizetnie a jelen döntés nyomán, aminek érdekében a Mol már vagyonbehajtási és végrehajtási eljárást is indíthat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168