Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Az európai uniós közbeszerzési portálon a TED-en közölték: 11,8 milliárd forint értékű keretszerződésben keresik repülőtér közúti elérhetőségének javításához szükséges, ilyen értelemben érintett építmények bontási munkáinak kivitelezőjét – írja a Magyar Építők.

Nemrég 1000 milliárd forint értékű Budapestet is érintő beruházásról döntött a kormány: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának megépítésén kívül: új vasútvonal és gyorsforgalmi út létesül a tervek szerint, közvetlen kapcsolatot teremtve a budapesti belváros és a légikikötő között.

Gyorsabb lesz földi úton megérkezni

Fotó: Budapest Airport

Mint akkor közölték, egy 500 millió eurós beruházással az Üllői út külső része és a repülőtér között 11 km-es szakaszon épülhet meg az új út. A kiviteli tervek véglegesítése zajlik. Két–két és fél év lehet ennek a megépítése.

Most erősen vélhetően ennek az óriásprojektnek az első lépését jelentő közbeszerzés jelent meg.

Mintegy 169 darab, összesen mintegy 341 ezer köbméternyi épületéről van szó, melyek közül legalább 30 darab legalább 500 köbméteres. Részlegesen hat épületet kell elbontani. A munkát két év alatt kell majd elvégeznie a kivitelezőnek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az ajánlatokat december 18-án 12 órával bezárólag várja.