Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Vállalatok Budapest Airport

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

mfor.hu

Megjelent a közbeszerzés a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környéki bontási munkákra, amelyek valószínűleg a légikikötőhöz vezető út építéséhez szükségesek.

Az európai uniós közbeszerzési portálon a TED-en közölték: 11,8 milliárd forint értékű keretszerződésben keresik repülőtér közúti elérhetőségének javításához szükséges, ilyen értelemben érintett építmények bontási munkáinak kivitelezőjét – írja a Magyar Építők.

Nemrég 1000 milliárd forint értékű Budapestet is érintő beruházásról döntött a kormány: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as termináljának megépítésén kívül: új vasútvonal és gyorsforgalmi út létesül a tervek szerint, közvetlen kapcsolatot teremtve a budapesti belváros és a légikikötő között.

Gyorsabb lesz földi úton megérkezni
Gyorsabb lesz földi úton megérkezni
Fotó: Budapest Airport

Mint akkor közölték, egy 500 millió eurós beruházással az Üllői út külső része és a repülőtér között 11 km-es szakaszon épülhet meg az új út. A kiviteli tervek véglegesítése zajlik. Két–két és fél év lehet ennek a megépítése.

Most erősen vélhetően ennek az óriásprojektnek az első lépését jelentő közbeszerzés jelent meg.

Mintegy 169 darab, összesen mintegy 341 ezer köbméternyi épületéről van szó, melyek közül legalább 30 darab legalább 500 köbméteres. Részlegesen hat épületet kell elbontani. A munkát két év alatt kell majd elvégeznie a kivitelezőnek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az ajánlatokat december 18-án 12 órával bezárólag várja.

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

Az uniótól és a kormánytól.

Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe.

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá

A 4iG SDT a műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrásokat is az Eutelsattól bérli majd, ezért a most megkötött szerződés kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.  

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.  

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország és a Tisza Cipő legendás közös sneakere visszatér: a vásárlók érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású sneakert ezúttal is a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehet majd megrendelni.

Jászai

Az űr- és védelmi ipari együttműködésről tárgyalt a 4iG-vezér Washingtonban

A 4iG elnöke szerint a washingtoni vizit mérföldkő.

Paks

38 milliárdért vesz nukleáris üzemanyagot Paks az amerikaiaktól

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company. Ennek értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport.

Berúgta az Otthon Start az ajtót az OTP-nél

Berúgta az Otthon Start az ajtót az OTP-nél

Kiváló kilenc hónap van az OTP mögött, bár a kormányzati terhek tovább emelkedtek. Az Otthon Start miatt ötször annyi lakáshitelt igényeltek szeptemberben, mint augusztusban. 

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

