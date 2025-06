Faktoring: gyors, rugalmas és egyre népszerűbb finanszírozási megoldás

Egyre népszerűbb a faktoring, ha finanszírozásról van szó. Mikor jelent jobb alternatívát a hitelnél?

„A faktoring egy rendkívül stabil forgóeszközfinanszírozás lehet a vállalkozások számára, amelyekhez sokkal könnyebb és gyorsabb hozzáférni, mint egy hitelhez. Akkor jobb, mint a hitel, ha a vállalkozásnak alapvetően stabil a vevőköre és jellemző, hogy folyamatos vevőkitettsége van, folyamatosan van nyitott vevőállománya. Ha ez fennáll, akkor a vállalkozás saját forgótőkéjét (tulajdonosai pénzét) a vevőiben tartja, hiszen vevőit hitelezi. A faktor nem szól másról, minthogy ezt a finanszírozást átveszi egy bank. Így pedig felszabadul a cég saját forgótőkéje” – magyarázza dr. Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezető igazgatója. Arra is lehetőség van, hogy a bank nemcsak kifizeti a vevő helyett a vevői követelés összegét, de biztosítja azt is, hogy a vevő esetleges nemfizetése esetén sem kell a pénzt visszafizetni. Devizás számlák esetén csökkentheti az árfolyamkockázatot is a konstrukció, hiszen a vállalat már a kiállítás napján finanszírozáshoz juthat, az összeg pedig szabadon konvertálható.

Dr. Molnár Tamás, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezető igazgatója

Fotó: MBH Bank

A faktoring egyre népszerűbb a vállalatok körében: míg 2024-ben a teljes hazai vállalati hitelezés csupán néhány százalékkal emelkedett, addig a faktoringpiac 23,8 százalékos növekedést ért el a Magyar Faktoring Szövetség statisztikái alapján. Ráadásul a tavalyi növekedés közel fele az MBH Bank faktoringtevékenységéből származott. Mindez azt jelzi, hogy határozottan fejlődési pályán halad a pénzintézet ezen a területen.

„A Magyar Faktoring Szövetség elnökeként feladatomnak is tartom, hogy végre a faktoring megfelelő helyre kerülhessen a hazai hitelezési piacon. Legyen államilag támogatott faktoring program, támogassuk azt az ügyfélkört, amelyeket a faktoring révén elérhetünk” – emelte ki dr. Molnár Tamás.

Tévhit, hogy a faktoring a rossz ügyfelek szolgáltatása?

„Bár már egyre kevesebbszer, de még mindig tapasztalom, hogy valamiféle pejoratív éllel merül fel a lehetőség. Pedig ez abszolút nem igaz. Alapvető klisé, hogy drágának mondják, és hogy a rossz ügyfeleknek való. De egyik sem áll meg: se nem drága, se nem a rossz ügyfeleknek szól” – mutatott rá dr. Molnár Tamás. A faktoring egy jó finanszírozási termék, amelynek előnyei jól illeszkednek az éppen aktuális gazdasági környezethez, visszaesés idején is fontos szerepe van, mivel segíti a stabil vevőkkel szembeni követelések gyors finanszírozását. Ugyanakkor növekedési időszakban is kiemelten hasznos, hiszen ilyenkor a megnövekedett forgalom miatt jelentősen emelkedhet a vállalatok forgóeszköz-finanszírozási igénye. A faktoring a kereskedelmi banki portfólióban gyakorlatilag hitelárazás mellett érhető el, tehát nincs jelentős különbség aközött, hogy az ügyfél hitelben vagy faktoring keretében kapja meg a forrást.

Egyszerű igénylés, felesleges körök nélkül? Hogyan működik a gyakorlatban?

„A faktoring akár belépőszintű termék is lehet, tehát nem szükséges, hogy az ügyfél bármilyen kapcsolatban álljon az MBH Bankkal” – hangsúlyozta dr. Molnár Tamás. A faktoringszolgáltatás igénylése lényegesen egyszerűbb a hitelénél. Első körben semmi másra nincs szükség, mint egy kérelem kitöltésére, amelyben az igénylő vevői portfólióját és azt a bruttó összeget kell megadni, amelyre szüksége van. „Ha ezek az információk a rendelkezésünkre állnak, a bank nagyon rövid határidővel, akár napok alatt meg tudja vizsgálni a kérelmet” – magyarázta az MBH Bank szakértője.

Ha a kérelem vizsgálata során a bank úgy ítéli meg, hogy a vevőportfólió jól kezelhető és az ügyfél is elfogadja az ajánlatot, akkor minimális adminisztrációt követően elindul a döntés előkészítése. Egy-két héten belül az elejétől a végéig lezajlik a folyamat.

A digitalizációs fejlesztéseké a jövő a faktoring területén is

A faktoringpiacon is megjelentek a fintechcégek minden más banki szolgáltatáshoz hasonlóan, egyelőre azonban inkább a kisebb méretű vállalkozások faktorálásában tevékenyek, a hagyományos banki szolgáltatáókat nem szorítják háttérbe. Azonban az MBH Bank felvette a kesztyűt, mi magunk is szeretnénk innovatív, digitális szolgáltatóvá válni – emelte ki dr. Molnár Tamás. Az elmúlt két évben több mint száz IT fejlesztést élesítettünk. Ezeket az innovációkat idén további 30-40 digitális projekt követi, azzal a céllal, hogy a bank működése is egyre inkább fintechalapúvá váljon. dr. Molnár Tamás végezetül kiemelte, „a faktoringszolgáltatásunknak van egy önálló IT-infrastruktúrája a bankon belül, amivel nagyon gyorsan és rugalmasan tudunk fejleszteni. Az a határozott célunk, hogy még ebben az évben eljussunk odáig, hogy zéró papír alapú és emailes kapcsolat mellett, pusztán automatikus elektronikus adatáramlással is képesek legyünk kiszolgálni ügyfeleinket. Ezzel azt reméljük, hogy – főleg közép és nagyvállalati körben – újabb szereplőket érhetünk el a termékünkkel”.

