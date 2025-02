Fejcserék Nagy Márton fontos állami hivatalánál

A pénzügyi divízió új vezetőjének kinevezésével párhuzamosan a kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesi pozíciót átvevő Bartus több mint egy évtizede az EXIM csapatának meghatározó tagja. Az intézménypáros korábbi vállalati és strukturált kockázatkezelés és work out igazgatója számos, stratégiailag fontos projektben vállalt vezető szerepet. Hosszú távú elkötelezettsége és szakmai felkészültsége stabil alapot teremtettek számára az új pozíció betöltéséhez. Miután 2010-ben megszerezte diplomáját a Szent István Egyetemen, a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) helyezkedett el kockázatkezelőként, majd osztályvezető volt. Az EXIM Magyarországnál 2015-2019 között a strukturált ügyletek kockázatkezelési igazgató-helyettese volt, míg előző, igazgatói posztját 5 évig töltötte be.

Ladányi már évek óta fontos szerepet tölt be az EXIM irányításában. Széles körű szakmai tapasztalata és látásmódja a garancia arra, hogy a pénzügyi terület vezetése továbbra is magas színvonalon folytatódik. Mesterdiplomáját 2012-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen, karrierjét pedig ugyanebben az évben a Morgan Stanley befektetési banknál kezdte. 2014 és 2022 között a Magyar Nemzeti Bank befektetési stratégiai divíziójánál tevékenykedett, eleinte szenior befektetési stratéga, később pedig befektetési stratégiáért felelős vezetői pozícióban.

2025. február 1-jével Hoffmann Mihály, az EXIM Magyarország pénzügyi vezérigazgató-helyettese pályafutásának következő jelentős lépéseként ezentúl az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatói pozícióját tölti be. A feladatait Ladányi Sándor, a társaság korábbi kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese veszi át, posztjára Bartus Róbert, az EXIM egykori vállalati és strukturált kockázatkezelés és work out igazgatója érkezi k.

