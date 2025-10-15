Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Ipar Románia

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

mfor.hu

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

A 47 ezer négyzetméteres gyár a magyar határtól néhány kilométerre, az E60-as műút mellett fekvő Eurobusiness I ipari parkban található. A 125 millió eurós (48,806 milliárd forint) befektetés révén 700 munkahely jön létre, írta az az economedia.ro.  

Ez a Stihl első olyan üzeme, ahol kizárólag akkumulátoros szerszámokat gyártanak. A gyár maximális termelési kapacitása, amit a tervek szerint 2028-ban fog elérni, évi 1,7 millió szerszám és 1,8 millió akkumulátor lesz.

„Eddig hét országban termeltünk, most Nagyvárad is felkerült erre a listára. Ez a termelési egység jelentősen megerősíti a termelési hálózatunkat” – mondta a megnyitón Nikolas Stihl, a Stihl Holding tanácsadó- és felügyelőbizottságának elnöke.

Robert Feulner, a romániai leányvállalat, az Andreas Stihl Power Tools SRL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Bihar megyei helyszín kiválasztásában fontos kritérium volt az infrastruktúra.

„Lesznek még német befektetések Nagyváradon” – jelentette ki Sebastian Metz, a román-német kereskedelmi kamara képviselője.

Az 1926-ban alapított Stihl a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági-, erdészeti- és kerti gépeket és szerszámokat gyártó vállalata. A több mint 19 ezer dolgozót foglalkoztató cég 160 országban van jelen.

(MTI)

