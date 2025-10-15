Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

A 47 ezer négyzetméteres gyár a magyar határtól néhány kilométerre, az E60-as műút mellett fekvő Eurobusiness I ipari parkban található. A 125 millió eurós (48,806 milliárd forint) befektetés révén 700 munkahely jön létre, írta az az economedia.ro.

Ez a Stihl első olyan üzeme, ahol kizárólag akkumulátoros szerszámokat gyártanak. A gyár maximális termelési kapacitása, amit a tervek szerint 2028-ban fog elérni, évi 1,7 millió szerszám és 1,8 millió akkumulátor lesz.

„Eddig hét országban termeltünk, most Nagyvárad is felkerült erre a listára. Ez a termelési egység jelentősen megerősíti a termelési hálózatunkat” – mondta a megnyitón Nikolas Stihl, a Stihl Holding tanácsadó- és felügyelőbizottságának elnöke.

Kapcsolódó cikk Feltámad az erdélyi cukorgyártás - újrandítanak egy gyárat Újraindják az erdélyi cukorgyártást a marosludasi cukorgyár új tulajdonosai, akik a térség termesztőitől vásárolnák fel a cukorrépát.

Robert Feulner, a romániai leányvállalat, az Andreas Stihl Power Tools SRL vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Bihar megyei helyszín kiválasztásában fontos kritérium volt az infrastruktúra.

„Lesznek még német befektetések Nagyváradon” – jelentette ki Sebastian Metz, a román-német kereskedelmi kamara képviselője.

Az 1926-ban alapított Stihl a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági-, erdészeti- és kerti gépeket és szerszámokat gyártó vállalata. A több mint 19 ezer dolgozót foglalkoztató cég 160 országban van jelen.

(MTI)