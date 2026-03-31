Felbolydult az élet a választások előtt a tőzsdén is

A hazai tőzsdei kereskedés üzemeltetője, vagyis a Budapesti Értéktőzsde menetrend szerint évente kétszer súlyozza át a legnagyobb hazai kibocsátók teljesítményét mérő BUX, valamint a kis és közepes kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX indexet. Az új időszámítás április 1-jétől veszi kezdetét a pesti parketten – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az új súlyok azt mutatják meg, hogy a kosár egyes részvényeinek piaci kapitalizációja hogyan viszonyul az index teljes piaci értékéhez.

Április 1-jétől a jelenleginél kettővel több, 18 kibocsátó részvényeit jegyezhetik a befektetők a BUX indexben. Az új kosárba bekerülnek az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus papírjai is, a CIG Pannónia viszont kikerül az indexből.

Mészáros Lőrinc legfontosabb cégcsoportja, az Opus Global nem lehet büszke az elmúlt időszak tőzsdei teljesítményére

Eközben a NER-es cégek kifejezetten rosszul teljesítenek a tőzsdén a választások előtti hetekben. A Jászai Gellért vezette, állami megrendeléseken megerősödött informatikai, katonai és űrtechnológiai cég, a 4iG 8,5 százalékos eséssel kezdte a hétfőt a börzén, a Portfolio.hu cikke szerint pedig idén már 49 százalékot esett vissza a vállalat árfolyama.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Mészáros Lőrinc cégcsoportjának egyik legfontosabb vállalata, az Opus Global már múlt hét pénteken is 12 százalékos esésben volt, ezután hétfő délelőtt újabb 10,5 százalékot zuhant az árfolyam. A 4iG reakciójáról itt, az Opus magyarázatáról pedig ide kattintva olvashatnak.

A Privátbankár.hu teljes cikkéből az is kiderül, hogy április 1-jétől hogyan változik az OTP szerepe a hazai tőzsdei kereskedésben és hogy mennyire „fejnehéz” a BUX más piacokkal összevetve. De arról is olvashatnak, hogy hány magyar szereplője van a CETOP indexnek, ami a legnagyobb közép-európai kibocsátókat tömörítő részvénykosár.