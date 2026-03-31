Felbolydult az élet a választások előtt a tőzsdén is

Imre Lőrinc
Az elmúlt napokban igazi vesszőfutáson mentek át a NER-hez köthető tőzsdei cégek: a 4iG és az Opus árfolyama is jelentősen zuhant a választásokhoz közeledve. Eközben áprilistól megélénkülhet az élet a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen a szokásos átsúlyozásnak köszönhetően 3 új szereplő lép be a piacra.

A hazai tőzsdei kereskedés üzemeltetője, vagyis a Budapesti Értéktőzsde menetrend szerint évente kétszer súlyozza át a legnagyobb hazai kibocsátók teljesítményét mérő BUX, valamint a kis és közepes kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX indexet. Az új időszámítás április 1-jétől veszi kezdetét a pesti parketten – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az új súlyok azt mutatják meg, hogy a kosár egyes részvényeinek piaci kapitalizációja hogyan viszonyul az index teljes piaci értékéhez.

Április 1-jétől a jelenleginél kettővel több, 18 kibocsátó részvényeit jegyezhetik a befektetők a BUX indexben. Az új kosárba bekerülnek az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus papírjai is, a CIG Pannónia viszont kikerül az indexből.  

Mészáros Lőrinc legfontosabb cégcsoportja, az Opus Global nem lehet büszke az elmúlt időszak tőzsdei teljesítményére
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Eközben a NER-es cégek kifejezetten rosszul teljesítenek a tőzsdén a választások előtti hetekben. A Jászai Gellért vezette, állami megrendeléseken megerősödött informatikai, katonai és űrtechnológiai cég, a 4iG 8,5 százalékos eséssel kezdte a hétfőt a börzén, a Portfolio.hu cikke szerint pedig idén már 49 százalékot esett vissza a vállalat árfolyama.

Mészáros Lőrinc cégcsoportjának egyik legfontosabb vállalata, az Opus Global már múlt hét pénteken is 12 százalékos esésben volt, ezután hétfő délelőtt újabb 10,5 százalékot zuhant az árfolyam. A 4iG reakciójáról itt, az Opus magyarázatáról pedig ide kattintva olvashatnak.

Lázár János váratlan lépésről döntött

Lázár János váratlan lépésről döntött

A MÁV biztonsági dolgozói pluszpénzt kapnak.

Szijjártó Péter bejelentett 20 milliárd forint beruházást – mire ad több mint 5 milliárd forintot a kormány?

Szijjártó Péter bejelentett 20 milliárd forint beruházást – mire ad több mint 5 milliárd forintot a kormány?

Két bejelentéssel indult a hétfő.

Varga Juditék már jóval a választások előtt leadták a cégbeszámolójukat – meglepő eredménnyel

Sok vállalkozás csak az utolsó pillanatban adja le a tavalyi évről szóló beszámolóját. Ezért a volt igazságügyminiszter és párja mindenképpen az első fecskék között van, akik jóval a május 31-ei törvényes határidő lejárta előtt, már január végén letudták a kötelezettségüket.

Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója a díjátadón

Rangos gálán ismerték el a KPMG-vezért

Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója vehette át a CEO Community Awardot.

Itthon: filippínókat kell megtanítani hegeszteni, akkora a baj

Egy újszerű kiválasztási és felkészítési program keretében. A magyarokat nem tudták megfizetni vagy már nyugdíjba vonultak.

Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot rendelt el a Wizz Air-nél.

3,39 milliárd forintot utaltak át csütörtökön a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Lidl 4 keréken

A Lidl újraindítja mozgóboltjait

A tavalyi sikeres indulást követően 2026-ban is folytatódik a Lidl Magyarország egyedülálló és innovatív „Lidl 4 keréken” programja: a mozgóbolt április 29-től ismét útra kel, hogy a kisebb településeken élők számára is könnyebbé tegye a mindennapi bevásárlást.

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

