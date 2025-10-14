Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Felelősségből jövő – a fenntarthatóság emberi oldala

PR

A fenntarthatóság ma már nemcsak környezeti kérdés, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is. A CIB Bank ESG-vezetőjével, Máté Károllyal arról beszélgettünk, hogyan válhat a banki működés a zöld átállás motorjává, mit jelent a transzparencia és etikus döntéshozatal a gyakorlatban, és miért közös ügyünk a jövő fenntarthatósága – nemcsak vállalati, hanem egyéni szinten is.

Újabb bajba került cégek végezték a NAV markában – most milliókért árulják őket

Ismét cégeket árverez el az adóhivatal.

Magyar-szerb gyár építését jelentette be Szijjártó Péter

Mintegy tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen a tárca tájékoztatása szerint.

Cáfolja a BYD, hogy idén ne kezdődne meg a termelés Magyarországon

Bár a most napvilágot látott képek alapján nem úgy fest, hogy a BYD gyára üzemképes lesz idén, a vállalat kitart az eredeti álláspontja mellett.

Friss KPMG-felmérés: óriási kihívások előtt a vállalatvezetők

A napokban jelent meg a KPMG 2025-ös CEO Outlook kutatása. A felmérés keretében több, mint 10 éve kérdezik a legnagyobb vállalatok vezetőit arról, hogy mi a véleményük a globális gazdasági helyzetről, cégük kilátásairól és mit gondolnak a következő időszak legégetőbb kihívásainak. Az idei felmérésben is 1350 CEO nyilatkozott, 12 iparágból. A legfrissebb eredményeket Rózsai Rezső, a magyarországi KPMG vezérigazgatója ismertette a Portfolio Budapest Economic Forumon.

Hosszan várhatják még a vonatot a magyarkúti kisiklás vonalán

December előtt nem indulhat újra a forgalom a kisiklott vonat balassagyarmati pályáján.

Egy hétvége alatt annyian érdeklődtek iránta, mint máskor egy hónap alatt

Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen.

SPAR

Rácsodálkozhat, ha ezekbe a SPAR áruházakba megy vásárolni

A SPAR Magyarország újabb áruházait modernizálta – Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson –, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással.

A Sanofi budapesti szolgáltatóközpontja sokakat vár most

A Sanofi bővíti budapesti szolgáltatóközpontját

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Töltsd le az 5 éves MySPAR appot – spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at!

Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről.

