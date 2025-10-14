Felelősségből jövő – a fenntarthatóság emberi oldala

Friss KPMG-felmérés: óriási kihívások előtt a vállalatvezetők

A napokban jelent meg a KPMG 2025-ös CEO Outlook kutatása. A felmérés keretében több, mint 10 éve kérdezik a legnagyobb vállalatok vezetőit arról, hogy mi a véleményük a globális gazdasági helyzetről, cégük kilátásairól és mit gondolnak a következő időszak legégetőbb kihívásainak. Az idei felmérésben is 1350 CEO nyilatkozott, 12 iparágból. A legfrissebb eredményeket Rózsai Rezső, a magyarországi KPMG vezérigazgatója ismertette a Portfolio Budapest Economic Forumon.