Felelősségből jövő – a fenntarthatóság emberi oldala

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.
A fenntarthatóság ma már nemcsak környezeti kérdés, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is. A CIB Bank ESG-vezetőjével, Máté Károllyal arról beszélgettünk, hogyan válhat a banki működés a zöld átállás motorjává, mit jelent a transzparencia és etikus döntéshozatal a gyakorlatban, és miért közös ügyünk a jövő fenntarthatósága – nemcsak vállalati, hanem egyéni szinten is.
Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
Mintegy tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen a tárca tájékoztatása szerint.
A napokban jelent meg a KPMG 2025-ös CEO Outlook kutatása. A felmérés keretében több, mint 10 éve kérdezik a legnagyobb vállalatok vezetőit arról, hogy mi a véleményük a globális gazdasági helyzetről, cégük kilátásairól és mit gondolnak a következő időszak legégetőbb kihívásainak. Az idei felmérésben is 1350 CEO nyilatkozott, 12 iparágból. A legfrissebb eredményeket Rózsai Rezső, a magyarországi KPMG vezérigazgatója ismertette a Portfolio Budapest Economic Forumon.
Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!