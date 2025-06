Felemás mérleggel zártak Demeter Szilárd érdekeltségei

Kapcsolódó cikk Demeter Szilárd: Elbocsátások is lehetnek, ha a maradók bérét növelni akarják Július elsején hat kulturális intézmény egybeolvasztásával létrejött a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ.

De visszakanyarodva a legnagyobb, Óbudai-sziget projekthez, a Sziget Fesztivál helyszínéhez: 2023-ban Demeter Szilárd szerint a sajtó kiforgatta a szavait , mikor azt írták, hogy felszámolná a legendás fesztivált a projekttel járó beruházásokkal. A Multikulti Zrt. közleménye azt is írja, hogy a szigeten ugyanakkor kiemelt figyelmet kap a meglévő zöldterületek védelme, azok rehabilitációja és ökológiai gazdagítása. Ezen szempontok figyelembevételével a koncepció szerint a területen négy rendezvény- és programhelyszínt alakítanak ki 2026 elejéig. Ezek a következők:

A Petőfi Alkotóházak sem kivétel, ez a társaság is ingatlannal kapcsolatos főtevékenységekre létesült 2024 májusában, így a második félévben 106 ezer forintos veszteséggel zárt, munkavállalót nem foglalkoztatott. A Petőfi Kulturális Ügynökség az ország 11 alkotóházát vonta a fennhatósága alá.

A Forum Hungaricum (az egykori Design Terminal) 23 milliós forgalmából 9,7 milliós nyereséget profitált. Létszámában itt is jelentős változás történt, csak itt éppenséggel a korábbi 206 főből egy év alatt 130-an maradtak alkalmazásban.

A Rockpart szintén ingatlanüzemeltetésre jött létre, és147 milliós forgalmából mindössze 3 ezer forintos pozitívummal zárt. Az ott dolgozók számát 8-ről 19 főre emelték. Nemsokára kész is a Budapest, Bem rakpart 6. szám alatti – az egykori Andrássy palota földszintjén működött – legendás művelődési házból kialakított kávéház, koncertterem és rockmúzeum a budai rakpart egyik legszebb épületében. A Szabad Európa próbálta megtudni, mennyibe kerül az átadás előtt álló közösségi tér, de több okból sem sikerült teljes képet kapnia a Rockpart költségvonzatáról. Nos, a cég tavalyi beszámolója szerint támogatási előlegre 1 milliárd forintot kaptak, de minden bizonnyal ez még nem a teljes árköltség.

Nos, a Demeter-cégháló tagjainak tavalyi éve egészen vegyesen alakult: a film-, videó- és televízióműsorgyártásra alapított Petőfi Média – ahol 83-ról 105 főre duzzadt az alkalmazottak száma – 2024-ben szerényebb évet zárt az előzőnél. A korábbi 687 millió forintos nettó árbevétel ugyanis 95,5 millióra zsugorodott, nyeresége pedig 77 millióról 21 millió forintra apadt. A karcsúbb év hátterében minden bizonnyal a halasztott bevételei állhatnak (649 millió). Sőt, pénzeszközei is megcsappantak, 600 millióról 63 millió forintra.

Demeter embereit lecserélték, az autó most eladó.

Kapcsolódó cikk Az erdélyieket kihasználva vettek luxusterepjárót Demeter Szilárd emberei Demeter embereit lecserélték, az autó most eladó.

Még 2020-ban született meg az ötéves könnyűzenei terv, melynek részeként Demeter Szilárd egy 23 milliárd forintos „világraszóló popkulturális és társművészeti központot” álmodott meg a Hajógyári-sziget 30 hektáros déli részére és az Óbuda főterén álló barokk Zichy-kastélyba. Ezt mind meg is kapta: ipari műemlékestül, hajógyári épületestül, a hajdani Vizoviczki szórakozóhelyestül, római kori Hadrianus-palotástul, hogy aztán kiállítótermet, rockmúzeumot, több ezer fős rendezvényhelyszíneket, próbatermeket, közösségi tereket és társművészeti helyeket alakítsanak ki – már nemcsak a látványtervek vannak készen, hanem a munka is elkezdődött a helyszíneken.

(Május végén derült ki, hogy bár az ügynökségnek évről évre egyre nagyobb a forgalma, és egyre izmosodó nyeresége van, mégsem minden jöhet nekik sem össze: az elmúlt években negyedmilliárd forintot áldoztak egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra – írta meg a hvg.hu . Hozzáteszik: az áttörés elmaradt, noha a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt lapra, a The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása).

Az óbudai projekt azonban csak egy a sok közül, amiért az állam (Magyar Kulturális Alapítvány) 2021-ben a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-t megalapította, Demeter Szilárd vezetésével, aki ezen kívül még a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is, de elnöke a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak, tagja a Magyar Kultúráért Alapítvány vezetőségének.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!