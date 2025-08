Felemás számokkal rukkolt elő a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. szerda reggel közzétette a 2025 második negyedévére/első félévére vonatkozó pénzügyi eredményeit. A gyógyszeripari bevételek éves összevetésben 11 százalékkal, 237,5 milliárd forintra nőttek 2025 második negyedévben, így az első féléves bevétel elérte a 458 milliárd forintot (szintén +11 százalék éves szinten). Az árfolyamhatások kiszűrésével a bevételnövekedés 8 százalék volt, ami közelíti az éves előrejelzést (körülbelül 10 százalékos növekedés).

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei 2025 első félévében 14 százalékkal nőttek éves összevetésben, amit a Vraylar iránti folyamatosan erős, két számjegyű keresletnövekedés hajtott. A Reagila továbbra is jól teljesített a Richter saját hálózatában, ugyanakkor egyes partnerországokban csökkentek a bevételek a túlkészletezés vagy a szállítások időzítése miatt.

A Nőgyógyászati üzletág értékesítési növekedése jelentősen gyorsult a második negyedévben (+19 százalék), így az első féléves növekedés két számjegyű tartományba került, annak ellenére, hogy az előző évben jelentős bázishatás volt (előszállítások 2024 első félévében). A növekedés nagy részét a nyugat- és kelet-európai piacok adták. A fertilitás, menopauza és endometriózis terápiás területek két számjegyű növekedést mutattak mind a második negyedévben, mind az első félévben, és a fogamzásgátlás is magasabb értékesítést ért el éves összevetésben.

A Biotechnológiai üzletág bevételnövekedése mérséklődött a második negyedévben, ugyanakkor mind a teriparatid, mind a CDMO bevételek körülbelül 10 százalékkal emelkedtek 2025 első félévében éves összevetésben.

A General Medicines üzletág bevételnövekedése lassulást mutatott a második negyedévben, amit a magas bázis és a gyengébb volumenek befolyásoltak, annak ellenére, hogy az árfolyamhatás és az árazás kedvező volt. Ennek következtében az árfolyamhatások kiszűrésével a növekedés az első félévben mindössze 5 százalék volt éves összevetésben.A bruttó fedezet (gyógyszergyártási szegmens) 11 százalékkal, 321 milliárd forintra nőtt, miközben a bruttó fedezeti hányad enyhén emelkedett (+0,2 százalékponttal) 70,2 százalékra 2025 első félévében.

A tisztított EBIT (gyógyszergyártási szegmens) éves összevetésben 21 százalékkal, 79 milliárd forintra nőtt 2025 második negyedévében, így az első féléves tisztított EBIT 147 milliárd forint lett, ami éves szinten 14,5 százalékos növekedést jelent, elsősorban a CNS (neuropszichiátriai) üzletág magasabb eredményeinek és a Biotechnológiai üzletág veszteségeinek csökkenése miatt.

A tervek szerint haladnak

Fotó: Pinterest

A jelentett EBIT 140 milliárd forint volt 2025 első félévében, ami éves szinten 11 százalékos növekedést jelent. Az (anyavállalat tulajdonosaira jutó) adózott eredmény 120 milliárd forint volt 2025 első félévében, ami 13 százalékkal alacsonyabb az előző évhez képest, mivel a pénzügyi eredmények csak csekély mértékben járultak hozzá a profithoz (3,2 milliárd forint), szemben az egy évvel korábbi jelentős pénzügyi bevétellel (24,2 milliárd forint), amelyet jelentős árfolyamnyereségek erősítettek.

A szabad cash flow (M&A tevékenység előtt) éves összevetésben gyakorlatilag változatlan maradt, 111 milliárd forintot tett ki az első félévben, mivel a magasabb EBIT és az alacsonyabb beruházások hatását ellensúlyozták a realizált árfolyamveszteségek. A készpénzfelhasználás csak kisebb tranzakciókra korlátozódott, míg a szabad cash flow nagy része a második negyedévben az előző évi éves rendes osztalékként (93 milliárd forint, +18 százalék éves szinten) fizettek ki.

Jelentős előrelépés történt az innovatív üzletágakban 2025 második negyedévében. A neuropszichiátria területén az AbbVie-vel közösen fejlesztett RGH-932 (D2/D3 agonista) projekt belépett a második fázisba a generalizált szorongásos zavar (GAD) indikációban; ezzel már két párhuzamosan futó Fázis II klinikai vizsgálat zajlik a molekulával kapcsolatban. További előrelépés történt a 2022-es K+F együttműködési megállapodás keretében fejlesztett másik AbbVie-partnerprogramban is, amely jelenleg preklinikai fázisban van. A Nőgyógyászati üzletágban megerősítettük az együttműködést a Granata Bio-val, egy amerikai székhelyű, reproduktív egészségre fókuszáló vállalattal. Ez kulcsfontosságú lépés az Egyesült Államok meddőség kezelési piacán történő megjelenésünk felé – összhangban a gyógyszercég stratégiai célkitűzésével, hogy Richter termékeket és termékenységgel kapcsolatos terápiákat vezessen be ezen a kiemelt piacon.

Orbán Gábor vezérigazgató az eredmények kapcsán elmondta:

„A Nőgyógyászati üzletág új lendületet kapott, a Vraylar iránti kereslet továbbra is erőteljesen növekszik, és a biotechnológiai veszteségek is csökkentek az elmúlt negyedévben. Az erős második negyedévnek köszönhetően az eredményeink az éves előrejelzésnek megfelelően alakulnak, annak ellenére, hogy magas bázisról indultunk. Az innovatív pillérünk jelentős előrelépést ért el az elmúlt időszakban: a CNS területén újabb Fázis II klinikai vizsgálat indult (GAD indikációban) az AbbVie-vel közösen fejlesztett RGH-932 projektben, így jelenleg két párhuzamos Fázis II vizsgálat zajlik, miközben a preklinikai projektek is a tervek szerint haladnak. A Granata Bio-val kötött partnerség fontos lépést jelent az amerikai meddőség kezelési piacon való megjelenésünkben. Ez a megállapodás a menopauza, endometriózis és fertilitás területeken tapasztalható lendületes növekedésünkkel párosulva megerősíti meggyőződésünket, hogy jó úton járunk stratégiánk megvalósításában.”