Kiderült, mikor indulhat a sorozatgyártás Szegeden a kínai BYD gyárában

Rényi-Vámos Ádám országigazgató szerint a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban. A Datahouse adatai szerint 2026. január-februárban 464 új BYD kelt el a magyarországi újautó-piacon. Ez a személyautók és kishaszonjárművek egyesített piacán 2,44 százalékos részesedést biztosít a márkának – számol be róla az MTI.

A tisztán elektromos járművek szegmensében az idei első két hónapban több mint 300 járművet adtak el, a BYD részesedése ebben a kategóriában már 18 százalékra nőtt Magyarországon a 2025. végi 16 százalékról.

Az országigazgató jelezte, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is. A BYD a 2023. évi magyarországi induláskori, 3 modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már 8 elektromos és 3 plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. A márka értékesítésében erősebb a magánvevők aránya, a flottavásárlás 40-50 százalékot tesz ki.

Rényi-Vámos Ádám drasztikus növekedésre is esélyt lát idén. Célként jelölte meg, hogy a márka bekerüljön a Magyarországon legnépszerűbb 5-6 márka közé, ami 7000 feletti darabszám eladását feltételezi a 2025. évi 2499 jármű után.

Az országigazgató szerint a terv teljesülése nagyban függ attól, hogy milyen ütemben tudnak megnyílni az év során az új márkapontok. A kínai székhelyű BYD több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, ahol az idei első negyedévben megkezdődtek a próbagyártások, és a 2. negyedévben elindulhat a sorozatgyártás.