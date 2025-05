Felfoghatatlan vagyont hozott össze: mi Kylie Jenner titka?

Milliárdos üzletasszony, akinek minden mozdulata, lépése és fejbólintása azonnal felkerül az internetre, beleértve a milliók által nézett popfesztiválokon, például a Coachellán vagy az Oscar-díj-átadón váltott forró csókokat is. A világ egyik leggazdagabb huszonéveseként vagyonának jelentős részét maga teremtette meg. A celebek celebe. Az Instagram ötödik legtöbbet követett személye.

De ki is az a Kylie Jenner, aki 2020-ban vezette a Forbes legjobban fizetett hírességeinek listáját, és két éve kezdett nyilvánosan felvállalt kapcsolatba az egyik legnépszerűbb hollywoodi színésszel, Timothée Chalamet-val?

A Kardashian család tagjaként Kylie Jenner születésétől fogva a reflektorfényben él – ez az Egyesült Államokban már önmagában is elegendő ahhoz, hogy valaki ismertté váljon. A világ egyik legismertebb celebcsaládjának nőtagjai gyakran tűnnek fel túlzásba vitt külsővel, ám dollármilliárdos birodalmukat nem pusztán kinézetüknek köszönhetik, hanem annak, hogy kivételesen jól tárgyalnak, üzleti döntéseik pedig rendre sikeresek. Népszerűségük egyik alapja a valóságshow, amelyben saját életüket mutatják be, milliók számára.

A család története Robert Kardashian amerikai ügyvédhez kötődik, aki O. J. Simpson védőügyvédjeként vált világhírűvé az 1995-ös gyilkossági per során. Négy gyermekük született: Kourtney, Kim, Khloé és Rob, akik mind szerepeltek a Keeping Up with the Kardashians című realitysorozatban és annak különböző folytatásaiban.

Később Kris Jenner, a család jelenlegi központi figurája, újra férjhez ment Bruce Jennerhez, az olimpiai bajnok tízpróbázóhoz, aki ma már Caitlyn néven él, nőként. Házasságukból két lány született: Kendall és Kylie. A realityshow 2007-es indulása után váltak igazán híressé, addig egy ruhaüzletet működtettek. A sorozat 13 éven át futott, és ma is elérhető a streamingszolgáltatóknál. Az évek alatt saját márkákat hoztak létre, és vagyonukat látványosan gyarapították.

Kylie Jenner már 14 évesen együttműködött a PacSun ruhamárkával, majd nővérével közösen butikláncot alapított. 2015-ben útjára indították a Kylie Lip Kits nevű termékcsaládot, amelyből később kinőtt a Kylie Cosmetics. A márka mára rendkívül jövedelmező, és minden nyilvános szereplés, csók vagy megjelenés újabb lökést ad az eladásoknak. Kylie modellként is keresett, a legnagyobb divatmárkák milliókat fizetnek neki, ha hajlandó viselni ruháikat.

A Jenner nővérek a 2010-es évek közepétől a popkultúra meghatározó alakjaivá váltak. A Time magazin 2014-ben és 2015-ben a világ legbefolyásosabb tinédzserei közé sorolta őket, a közösségi médiára gyakorolt hatásuk miatt. 2017-ben Kylie Jenner felkerült a Forbes Celebrity 100 listájára is, a legfiatalabbként. A Wikipédia oldalakon keresztül, gyakran hosszabban mutatja be őt, mint Nobel-díjas tudósokat.

A Forbes korábban egymilliárd dollárra becsülte a vagyonát, és 21 évesen a világ legfiatalabb, saját jogán lett milliárdosának nevezte. Később azonban a lap visszavont bizonyos állításokat, és azt állította, Jenner meghamisította pénzügyi adatait. Ez azonban láthatóan nem befolyásolta karrierjét.

A Jenner nővérek számos területen kipróbálták magukat: műsorvezetők, írók, videoklipek szereplői, díjátadók házigazdái voltak. Legnagyobb sikerüket azonban a szépségiparban érték el. A Kylie Cosmetics nevű márka termékeinek száma az induláskori 15 ezerről 500 ezerre nőtt. Jenner a Balmain 2020-as párizsi divatbemutatóján sminkművészeti igazgatóként dolgozott együtt a francia márkával.

Mindenki gazdag, de ők a leggazdagabbak

A Kardashian-Jenner család minden tagja jelentős vagyonnal rendelkezik, amit részben közös munkáiknak és egymást erősítő brandépítésüknek köszönhetnek. A család tagjai rendszeresen együttműködnek különböző üzleti projektekben – legyen szó divatról, szépségiparról, televíziós műsorokról vagy digitális platformokról –, miközben folyamatosan új területeken próbálnak szerencsét. Sikereik kulcsa a személyes márkák tudatos építése, az egymás iránti lojalitás, valamint az, hogy minden lehetőséget maximálisan kihasználnak a média és a közösségi oldalak erejének köszönhetően.

2024-re Kim Kardashian, azaz a legidősebb nővér lett messze a leggazdagabb tagja a Kardashian-Jenner családnak a Forbes összesítése szerint.

A 44 éves üzletasszony és celeb vagyona elérte az 1,7 milliárd dollárt, ami mai árfolyamon körülbelül 606 milliárd forintnak felel meg.

Sikerének alapját a korábban hatalmas népszerűségnek örvendő mobiljátéka, a Kim Kardashian: Hollywood teremtette meg, amely több mint 45 millió letöltést ért el, mielőtt 2024 elején kivezették. mellett saját kozmetikai márkát indított KKW Beauty néven, majd létrehozta a Skims alakformáló és otthoni ruházati márkát, illetve a SKKN by Kim nevű bőrápolási termékcsaládot. A celeb üzletasszony úgy fogalmazott:

„Mindig is volt bennem ez az őrült hajtóerő. Ha valamit nagyon akarok, akkor megvalósítom.”

Kylie Jenner ezüstérmes a családban: jelenlegi vagyona 710 millió dollár, vagyis nagyjából 253 milliárd forint. A Kyle Cosmetics 51 százalékos részesedését jó húzással eladta a Coty nevű nemzetközi szépségipari vállalatnak 600 millió dollárért, ami átszámítva mintegy 213,9 milliárd forint. Emellett bőrápolási márkája is szépen muzsikál, és Instagramján egy-egy hirdetett posztért akár több millió dollárt is elkér.

A család harmadik leggazdagabb tagja az édesanya, Kris Jenner, aki 170 millió dolláros – vagyis körülbelül 60,6 milliárd forintos – vagyont halmozott fel. A „momager” 10 százalékos menedzseri jutalékot kap gyerekei üzletei után, emellett több reklámszerződést is kötött, és a családi valóságshow, a Keeping Up with the Kardashians producere is volt.

„Mondhatják, hogy a lányaim bizonyos dolgokat készen kaptak, de rengeteg munkát igényel az, amit csinálnak” – mondta a CBS műsorában korábban.

A többi családtag ehhez képest szerényebb összeggel rendelkezik. Kourtney Kardashian vagyona 65 millió dollár (23,2 milliárd forint), míg Khloé Kardashiané és Kendall Jenneré egyaránt 60 millió dollár (21,4 milliárd forint) körül alakul. Caitlyn Jenner jelenleg 25 millió dollárral (8,9 milliárd forint) rendelkezik, pedig 2022-ben még 100 millió dollár volt a vagyona. A sort legfiatalabb testvér, Rob Kardashian zárja, akinek nettó vagyona „mindössze” 10 millió dollár, vagyis körülbelül 3,6 milliárd forint.

Nincsenek a leggazdagabb családok között

Aki azt hiszi, hogy ekkora vagyonokkal a celebfamília a világ leggazdagabb családjai közé tartozik, az téved. Az Investopedia listájára olyan családok kerültek fel sorol fel, amelyek üzleti tevékenységgel alapozták meg gazdagságukat – még ha a mai örökösök közül nem mindenki dolgozik is aktívan a családi vállalkozásban.

A világ leggazdagabb családja a Walmart alapítójának, Sam Waltonnak a leszármazottjaiból álló Walton család. Vagyonukat 432,4 milliárd dollárra becsülik, ami körülbelül 1541 ezer milliárd forintnak felel meg. A legismertebb tagok – Jim, Rob és Alice Walton – egyenként körülbelül 75 milliárd dollár fölött rendelkeznek.

A Walmart jelenleg is a világ legnagyobb árbevételű vállalata, több mint 10 600 üzlettel világszerte.

A második helyen az abu-dzabi uralkodóház, az Al Nahyan család áll 323,9 milliárd dollárral (nagyjából 1154 ezer milliárd forint). Gazdagságukat az olajbevételekből finanszírozott állami befektetési alapokon keresztül növelték, amelyek világszerte hoznak számukra nyereséget.

A katari Al Thani család vagyona 172,9 milliárd dollár (616,5 ezer milliárd forint). A földgáz- és kőolajkitermelés mellett több nagy európai vállalatban – például a Volkswagenben, a Barclays bankban vagy a Sainsbury’s áruházláncban – is tulajdonrészt szereztek. A Hermès divatházat tulajdonló francia család a negyedik helyen áll, 170,6 milliárd dolláros vagyonnal (608,2 ezer milliárd forint). A márka luxustermékei, köztük a Birkin-táska, világszerte keresettek.