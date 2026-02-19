Felfoghatatlanul sok pénzt hoznak az átverős hirdetések a közösségimédia-platformoknak

Jóval több bevétele van a csaló hirdetésekből a közösségimédia-platformoknak, mint amennyit ezek kiszűrésére fordítanak – írja a Juniper Research kutatása alapján a Hvg.

A platformok tavaly közel 4,4 milliárd euró (1667 milliárd forint) bevételt termeltek az európai felhasználókat célzó csaló hirdetésekből. Becslések szerint az összes közösségimédia-hirdetés 10 százaléka származott csaló hirdetésekből, tehát az európai felhasználók közel 1 milliárd ilyen reklámmal találkoztak tavaly. Egy átlagos felhasználó jelenleg havi 209 csaló hirdetést lát, és ha a trendek folytatódnak, akkor ez a szám négy év múlva 250-re nőhet.

A jelentés országokra lebontva is közölt statisztikákat, eszerint Magyarországon 48 millió euró (18,2 milliárd forint) bevételt értek el a platformok abból, hogy bűnözők csaló hirdetésekkel célozták meg a magyar fogyasztókat. A legfontosabb piacuk azonban az Egyesült Királyság, amely az európai csaló hirdetésekből származó bevételek 11,3 százalékát adja, és Németországban, illetve Franciaországban is magas volt az arány.

A Juniper Research becslése szerint 2030-ra a közösségimédia-vállalatok több mint 9,8 milliárd euró bevételt fognak termelni csaló hirdetésekből, és a felhasználók is gyakrabban találkozhatnak ezekkel.