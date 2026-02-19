2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Közösségi média

Felfoghatatlanul sok pénzt hoznak az átverős hirdetések a közösségimédia-platformoknak

mfor.hu

Egymilliárd csaló hirdetés jutott az európai felhasználók hírfolyamába tavaly, a szolgáltatók pedig brutálisan meggazdagodtak ebből. Az ilyen hirdetések száma a következő években még nőhet is.

Jóval több bevétele van a csaló hirdetésekből a közösségimédia-platformoknak, mint amennyit ezek kiszűrésére fordítanak – írja a Juniper Research kutatása alapján a Hvg.

A platformok tavaly közel 4,4 milliárd euró (1667 milliárd forint) bevételt termeltek az európai felhasználókat célzó csaló hirdetésekből. Becslések szerint az összes közösségimédia-hirdetés 10 százaléka származott csaló hirdetésekből, tehát az európai felhasználók közel 1 milliárd ilyen reklámmal találkoztak tavaly. Egy átlagos felhasználó jelenleg havi 209 csaló hirdetést lát, és ha a trendek folytatódnak, akkor ez a szám négy év múlva 250-re nőhet.

A jelentés országokra lebontva is közölt statisztikákat, eszerint Magyarországon 48 millió euró (18,2 milliárd forint) bevételt értek el a platformok abból, hogy bűnözők csaló hirdetésekkel célozták meg a magyar fogyasztókat. A legfontosabb piacuk azonban az Egyesült Királyság, amely az európai csaló hirdetésekből származó bevételek 11,3 százalékát adja, és Németországban, illetve Franciaországban is magas volt az arány.

A Juniper Research becslése szerint 2030-ra a közösségimédia-vállalatok több mint 9,8 milliárd euró bevételt fognak termelni csaló hirdetésekből, és a felhasználók is gyakrabban találkozhatnak ezekkel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csökkent a legnagyobb hazai cégek összértéke

Csökkent a legnagyobb hazai cégek összértéke

A 100 legnagyobb hazai tulajdonú cég listáját tíz éve állítják össze, és eddig csak egyszer fordult elő, hogy az összérték csökkent az előző évhez képest.

A reptérvásárlás után eljött a kijózanódás, végül mégis külföldi tulajdonosa lehet az Alföldi Tejnek

A reptérvásárlás után eljött a kijózanódás – végül mégis külföldi tulajdonosa lehet az Alföldi Tejnek

Bár Donald Trump vámháborúja bekavart, végül az elmúlt időszak legjobb évét produkálta tavaly a globális vállalatfelvásárlási (M&A) piac. Magyarország viszont kilógott a sorból, ami elsősorban a repülőtér állami tulajdonba vétele miatt igencsak torz 2024-es évvel magyarázható. Idehaza az európai uniós átlaghoz képest jellemzőbb, hogy a hatóságok külföldi felvásárlási kísérleteket blokkolnak, bár az Alföldi Tej friss, vagy az egykori Aegon Magyarország 2021-es példája mutatja, hogy a kezdeti „befeszülés” később még változhat.

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A bank 100 milliárd forint bank- és extraprofitadót fizetett be.

A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

A 4iG Nyrt. és az e&PPF Telecom Group B.V. előzetes megállapodást írt alá hosszú távú stratégiai partnerség létrehozására. A pénzmozgással nem járó részvénycsere ügylet keretében a 4iG Távközlési Holding legfeljebb 49 százalékos részesedéssel a CETIN Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat.

Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai

Új vállalkozást indítottak a BioTechUSA és a Docler Holding vezérei

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában.

Az MNB megtoltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

Az MNB megtiltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

A vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság a felügyelet engedélye nélkül engedményezési szerződéssel vásárolt meg egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó csomagot. A társaság a követelések behajtása iránt is intézkedett.

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Korábban nem működött szakszervezet a koreai cég óriásgyárában.

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

Az Allianz Kockázati Barométere szerint az AI a tavalyi 10-ről a 2. helyre került a globális üzleti kockázatok rangsorában.

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Működésbe lépett az oltórendszer a Semcorp üzemében.

Kiderült, ki vásárolja meg az egykori Árpád Kórházat

A Biggeorge cégcsoporthoz tartozó egyik ingatlanalap nyerte meg a múlt hónapban lezajlott nyílt elektronikus árverést, melynek eredményeként a fejlesztő tulajdonába kerül a 4. kerületi Árpád Kórház emblematikus épülete a hozzá tartozó telekkel együtt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168