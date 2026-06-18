Felháborodtak a fapados légitársaságok vezetői az új uniós szabályokon

Aggódik a Wizz Air, hogy az Európai Unió csomagokra vonatkozó szabályai növelhetik a jegyárakat és szűkíthetik a kínálatot – írja az MTI.

Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy felülvizsgálják a légiutas-jogi szabályokat, a változtatások várhatóan 2027-től lépnek hatályba. Egységesítik a kézipoggyászok szabályozását: a jövőben a repülőjegyek meghirdetett árainak tartalmazniuk kell a „kabinbőrönd”, vagyis a második kézipoggyász árát is. Jelenleg legfeljebb egy 40 centiméter magas, 30 centiméter széles és 20 centiméter mély táskát lehet a repülőjegy vásárlásával felvinni a gépre: minden másért külön fizetni kell.

A Ryanair utasainak többsége azonban a fentieknek megfelelő táskával utazik, és nem választ második kézipoggyászt különdíjért. Michael O'Leary, a légitársaság vezérigazgatója értelmetlennek tartja az új szabályokat, és hatékony reformot sürgetett a légiforgalmi irányítási rendszerben. A járatkésések túlnyomó többsége mindkét vállalat szerint a légiforgalmi irányítás hiányosságainak köszönhető.

A kártérítési rendszeren nem változtat az Európai Unió: az utasoknak járó, legfeljebb 600 eurós kártérítési jogosultság három óránál hosszabb késés esetén továbbra is marad. A Wizz Air szerint azonban a jogalkotók nem vették figyelembe a megnövekedett légi forgalmat, az infrastrukturális korlátokat, a légiforgalmi irányítás zavarait, és az egész Európában a légitársaságokat érintő geopolitikai kihívásokat. Úgy látják, a légitársaságok viselik a légiforgalmi irányítási rendszer hiányosságaiból eredő késések utáni kártérítést.

A Wizz Air szerint az új szabályok aláássák azt az elvet, hogy az utasok szabadon választhassanak terméket, és csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetniük, amelyeket ténylegesen igénybe vesznek. „A diszkont légitársaságok üzleti modelljének korlátozása az alap viteldíj tartalmát érintő csomagszabályokkal a jegyárak emelkedését okozhatja. A legolcsóbb viteldíjak drágulhatnak azon utasok számára is, akik kevés csomaggal utaznak, és nincs szükségük kiegészítő szolgáltatásokra, mégis kénytelenek lesznek fizetni értük” – áll a közleményben.