2p
Vállalatok BYD

Feljelentés a szegedi BYD-gyár ügyében, kezdődik a vizsgálat

mfor.hu

Felmerült a környezetkárosítás gyanúja.

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében – közölte a szervezet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a kormányhivatal a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörében indított ellenőrzést.

A kormányhivatal az első negyedévében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen „letermelt” talajréteg felhasználásával összefüggésben, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen – írták.

Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

A politikus közölte, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatta a helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról. A miniszter azt írta, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mészáros Lőrinc cégeit megbüntették

Mészáros Lőrinc cégeit megbüntették

A MEKH határozatot adott ki.

WHC Csoport: aggodalmat kelt a vállalatokban a kormány terve

WHC Csoport: aggodalmat kelt a vállalatokban a Tisza-kormány terve

Veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket, és megbéníthatja a termelést a vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma, ezért a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával történő egyeztetésre kéri a Magyar Kormányt a WHC Csoport, Magyarország egyik piacvezető HR szolgáltatója.

Elsőre talán meglepő véleményt mondtak a CATL debreceni üzeméről

Elsőre talán meglepő véleményt mondtak a CATL debreceni üzeméről

Az akkumulátorgyárak közül a világon elsőként megszerezte a német Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) fenntartható fejlődési tanúsítványát a CATL debreceni akkumulátorgyára – jelentette be a cég sajtóközleményben.

134 milliárd dollár volt a tét, Elon Musk verheti a fejét a falba

134 milliárd dollár volt a tét, Elon Musk verheti a fejét a falba

Döntött az esküdtszék.

Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Százmilliót kaszált a pékséglánc, most mégis a NAV árverésére került

Nagyobb értékű céges részesedéseket visz ezúttal kalapács alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

startup

Kapitány István megígérte: így lehetnek Magyarországon zebrák helyett unikornisok

A hazai startup-ökoszisztéma fejlesztése is a középpontba került Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter parlamenti meghallgatásán, kvázi beköszönő programbeszédében. Volt idő, amikor kifejezetten előkelő helyen szerepeltünk — főleg Budapest révén — a nemzetközi startup-rangsorokban. A Covid azonban lejtőre tett minket, ahonnan azóta sem találjuk az utat felfelé.

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Pedig benne van a levegőben, most még az alkalmazottak is odacsaptak.

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Besülnek a trafikok is rögtön az Orbán-kormány után?

Máris sokan lemondtak a jogokról, sok trafikosnak pedig lenne kérdése.

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Hétfőn dönthet a Mol a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ajánlatáról, amelyet péntek estig kapnak meg. A pancsovai finomító működéséről továbbra sem tudott megegyezni a két fél.

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

A Kormányhivatal nem kapott olyan információt, hogy a cég ne lenne képes visszafizetni az utasoknak a befizetett összegeket. Emiatt eddig a biztosítónak sem adtak engedélyt a kártérítésre.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG