Feljelentés a szegedi BYD-gyár ügyében, kezdődik a vizsgálat

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében – közölte a szervezet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a kormányhivatal a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörében indított ellenőrzést.

A kormányhivatal az első negyedévében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen „letermelt” talajréteg felhasználásával összefüggésben, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen – írták.

Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

A politikus közölte, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatta a helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról. A miniszter azt írta, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.