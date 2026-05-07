Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

mfor.hu

Befejeződött a METU átvilágítása.

A Telex cikke szerint lezárult a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodásának ellenőrzése, az Állami Számvevőszék többek között azt ellenőrizte, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem részére (METU) a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatások felhasználása szabályszerűen történt-e.

Az ÁSZ honlapján elérhető közlemény így fogalmaz:

Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is.

Az ÁSZ az ellenőrzés során a feltárt tények alapján több bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért a nyomozó hatóságnál feljelentést tesz.

A portál cikke szerint a jegybank előző vezetése idején a METU-nál egy közérdekkel nehezen magyarázható struktúrát alakított ki a Matolcsy-kör, ebben a rendszerben történtek meg az ÁSZ által most feltárt visszásságok. Mint írták, a vizsgálat megállapította, hogy a METU kiadásainak szerkezete 2021. és 2024. évek között jelentősen átalakult, az összes ráfordítás növekedési ütemét meghaladóan nőttek mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű kifizetései.

Az anyagjellegű ráfordítások legjelentősebb tételei az ingatlanbérleti díjak, a legszámottevőbb növekedést pedig az üzemeltetési költség címen könyvelt tételek mutatták.

Az Infoparkban található irodák bérleti díja több mint kétszeresére (406-ról 895 millió forintra) nőtt azután, hogy szerződést kötöttek a SkyGreen Buildings Kft-vel. A METU összesen 2,14 milliárd forintot fizetett ki a cégnek bérleti díjakra és átalakításokra 2022 és 2024 között. Az ÁSZ megállapítása szerint a cég tulajdonosi háttere közvetetten a volt jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádám érdekeltségéhez kapcsolódott.

A cikk szerint az ÁSZ megállapította, hogy az MNB a SkyGreen Buildings Kft. által vásárolt infoparki irodaházak vételárának finanszírozásához jelentős mértékben, a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében kibocsátott kötvények vásárlása által hozzájárult.

A Telex értelmezése szerint tulajdonképpen az történt, hogy az MNB felvásárolta a SkyGreen kötvényeit, abból a pénzből a SkyGreen vett irodaházakat, amiket aztán kiadott az MNB-alapítványi vagyon részét képező METU-nak magas áron.

Távozik a METU vezérigazgatója

Csütörtök este szűkszavú közleményben számolt be az egyetem honlapján arról, hogy távozik a Dr. Czene Gréta elnök-vezérigazgató, döntését személyes okokkal indokolta.

