Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

A Magyar Nemzeti Bank elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében.

A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Mint írták, a Magyar Nemzeti Banknak 2025. március 4-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került. A jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának