Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

mfor.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az új transzferár rendelet normaszövegét, amely várhatóan idén hatályba is fog lépni.

Az új rendelet számos érdemi változást hozhat a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek szabályozásában, jelentősen befolyásolja majd az adminisztrációs és dokumentációs követelményeket, ezért az érintett vállalkozásoknak érdemes időben szakértő segítségét kérni a felkészüléshez.

A nemrég társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály célja az adminisztrációs terhek csökkentése, az adóelkerülés elleni hatékonyabb fellépés, valamint az adóhatósági kockázatelemzés és ellenőrzés támogatása. A transzferár-nyilvántartási kötelezettséget és az adatszolgáltatást érintő új szabályozás, az OECD Transzferár irányelveinek figyelembevételével, az érintett piaci szereplők és tanácsadók visszajelzései és az adóellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján született. Nagyobb terjedelmű és részletesebb lesz, mint a jelenlegi, elősegítve az átláthatóságot és a szabályok egyértelműsítését.

Ez könnyítés lehet
Fotó: Depositphotos

„Annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az új rendelet által támasztott követelményeket, az adózóknak adaptálniuk kell az új dokumentációs követelményeket, valamint felül kell vizsgálniuk és szükség esetén módosítaniuk kell belső folyamataikat. A szabályozás komplexitása indokolhatja transzferár-szakértők bevonását az értelmezés, a változásoknak való megfelelés, valamint az adózási stratégiák kialakítása érdekében” – emelte ki Gémesi Péter, a Deloitte adóosztályának igazgatója.

Jelentős könnyítést is hozhat

Amennyiben az új transzferár rendelet változatlan formában lép jogerőre, úgy az egyik jelentős könnyítés az lesz az adózók számára, hogy emelkedik a dokumentációs értékhatár és csak a 150 millió forint ellenértéket meghaladó tranzakciók esnek majd transzferár nyilvántartás-készítési kötelezettség alá. Bizonyos esetekben lehetőség lesz limitált tartalmú dokumentáció összeállítására, azonban új kötelező tartalmi elemek is bevezetésre kerülnek, mint például a hasznossági teszt vagy a felek karakterizációjának bemutatása. Kiegészülnek továbbá az összevonhatósági szabályok, valamint az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások is újraszabályozásra kerülnek. Fontos még megemlíteni, hogy az átdolgozott szabályozás pontosabb iránymutatást biztosít majd az adózóknak az adatbázis-kutatások elkészítéséhez.

 

