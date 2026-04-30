Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

A legnagyobb kedvezményeket a Junior ügyfelek kapják, akik számára mind a hazai bankokkal mind a fintech szolgáltatókkal versenyképes szolgáltatáscsomagot (díjmentes számlavezetés, díjmentes fizikai és virtuális bankkártya, díjmentes e-utalás havi 100 ezer forintig, díjmentes devizaszámla, díjmentesen havi 600+600 ezer forintig elérhető OTP középárfolyamon történő devizaváltás) nyújt a pénzintézet – fogalmaznak közleményükben.

Az OTP ahol díjat emel, ott is infláció alatti mértékben
Az OTP ahol díjat emel, ott is infláció alatti mértékben
Az OTP Bank célja, hogy ügyfelei biztonságos módon, kényelmesen és versenyképes árazás mellett intézhessék mindennapi pénzügyeiket. Ennek érdekében a bank több népszerű szolgáltatásánál új kedvezményeket és díjelengedéseket vezet be, illetve számos népszerű szolgáltatáselem díjmentességét állandósítja. A bank azzal is támogatja a digitális csatornák használatát, hogy több, ezeken igénybevehető szolgáltatásának díját évek óta és idén sem emeli meg. Ez az önkéntes árbefagyasztás érinti a tavalyi évben átalakított Digitális Szolgáltatások Alap és Plusz csomagokat is.

A bankok egy évben egyszer érvényesíthetik az inflációs hatást a banki díjaknál, legfeljebb a megelőző év inflációjának mértékéig. Az OTP Bank nem csak, hogy évek óta nem használja ki a teljes inflációs mozgásteret a díjai emelésére, de egyre több díjelengedési akcióval ösztönzi ügyfeleit a tudatos, lehetőleg minél digitálisabb számlahasználatra.

2026-ban is a digitális szolgáltatások, illetve a Junior számlát használó ügyfelek vannak a díjelengedések fókuszában. A díjelengedések és díjkedvezmények célja az infláció kompenzálása, annak érdekében, hogy az OTP Bank lakossági számla díjai versenyképesek legyenek a hagyományos bankok és a fintech szolgáltatók ajánlataival is.

A napi bankolást érintő díjmódosítások 2026. július 1-jétől lépnek hatályba. Az OTP Bank a lakáshitelhez, illetve a személyi kölcsönhöz kapcsolódó díjait változatlanul hagyja.  A díjemelés tehát szelektív, nem érint minden díjtételt, és nem minden érintett szolgáltatás esetében azonos mértékű.

A mostani díjmódosítás hatása a bankolási szokásoktól függően eltérő lehet az ügyfelek számára. A legnépszerűbb lakossági számlák esetén az inflációkövető módosítások miatti havi emelés átlagosan kevesebb mint 100 forint.

Néhány példa az ügyfelek által leggyakrabban használt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjmentes elemekre, amelyek több millió lakossági ügyfél esetén teszik kedvezőbbé a napi bankolást:

  • Az OTP Junior számlacsomagnál a bank véglegessé teszi és automatikusan be is állítja a havi 100 ezer forintig díjmentes elektronikus átutalási kedvezményt. A Junior konstrukció kiterjedt szolgáltatáscsomagot kínál díjmentesen, ami a fintech versenytársakhoz képest is kiemelkedően kedvező piaci ajánlat.
  • Díjmentes digitális fizetési megoldások: a bank elengedi a webkártya számla havi díját és a webkártya éves díját, valamint a virtuális kártya éves díját is. A webkártya elkülönített számlához kapcsolódik, így az online vásárlásokhoz biztonságos és díjmentes megoldást nyújt.
  • Devizaszámla: a devizában bankoló ügyfelek számára könnyítést jelent, hogy az OTP Bank elengedi a deviza számla számlavezetési díját, valamint a deviza bankkártyák kibocsátási és első éves díját. Ezzel könnyebbé válik a megtakarításhoz, utazáshoz és nemzetközi tranzakciókhoz kapcsolódó bankolás.
  • Árfolyam+:  OTP középárfolyamon történő devizaváltás díjmentes mind a devizaátutalásokra, mind a betéti kártyás vásárlásokra 600 000-600 000 forint összegű havi limittel. A piac egyik legkedvezőbb ajánlatát mostantól díjmentesen elérhetővé tettük minden olyan lakossági ügyfél számára, akinek a számlacsomagjához kapcsolható a díjkedvezmény (többek között a Junior, Smart, Standard, TOP, Go, Net, Prémium Next számlacsomagok esetében elérhető).
  • A Net és a Tempó számlacsomagoknál havi 500 ezer forintig, 20 ezer forintos limitekkel működő díjmentes elektronikus átutalási keret áll rendelkezésre, míg a Standard számlacsomag esetében a havi 100 ezer forintig díjmentes elektronikus átutalási lehetőség véglegesen megmarad. Prémium Next számlatulajdonosok számára továbbra is elérhető a havi 1 millió forintig díjmentes elektronikus átutalás lehetősége.

A díjmódosításokkal és az azokhoz kapcsolódó kedvezményekkel összefüggő részletes feltételeket az OTP Bank 2026. április 30-án hozza nyilvánosságra. A bank a változásokról és az érintett díjmentes lehetőségekről több csatornán is tájékoztatja az érintett ügyfeleket, ezzel is erősítve az átláthatóságot és a könnyebb eligazodást a bankolási feltételek között. A részletek április 30-tól megtalálhatóak lesznek az OTP Bank hirdetményeiben és hivatalos csatornáin.

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

A férfi ruhatár egyik legfontosabb darabja kétségtelenül a jól megválasztott felsőrész, amely alapjaiban határozza meg a közérzetedet a nap folyamán. Nem mindegy, hogy egy izzasztó edzésen veszel részt, vagy a városban sétálsz a barátaiddal, hiszen a bőröd kényelme minden szituációban az elsődleges szempont. Ebben a bejegyzésben alaposan körbejárjuk a különböző textíliák előnyeit, hogy mindig a legmegfelelőbb döntést hozhasd meg a vásárláskor.

